Градот Скопје се подготвува да распише нов тендер за реализација на брзиот автобуски систем – БРТ. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски вели дека веќе е одржан состанок со претставници на ЕБОР, која го финансира целиот проект, што беше целосно закочен неколку години, на кој се разговарало како да се исполнат обврските на градските власти за да може да се распише јавниот повик. Градот Скопје ќе треба да формира работна единица и ќе треба да направи измени во планот за јавни набавки, а ЕБОР ги продолжил роковите за реализација на БРТ до март.

Претходниот тендер го распиша поранешниот градоначалник Петре Шилегов, но тој пропадна, а неговата наследничка Данела Арсовска не го продолжи. Првично, проектот за брзиот автобуски систем предвидуваше една линија меѓу Ѓорче Петров и Ново Лисиче, со должина од 12,81 километри, 21 автобуска постојка и 2 терминала. Заедно со изведбата на трасата од првата линија на БРТ, требаше да се набават и еколошки автобуси кои ќе сообраќаат на хибриден погон на гас и електрична енергија, кои ќе бидат долги 18 метри. Покрај изградбата на трасата, која ќе вклучи нов мост на реката Вардар во Карпош 4 и изведба на топла врска на БРТ линијата со Транспортниот центар за брз трансфер на патници, планирана е надградба на постојното депо на ЈСП – Скопје во Ѓорче Петров, како и изградба на ново депо за автобуси во населбата Ново Лисиче.

Владата ќе набави 100 еколошки автобуси, кои Ѓорѓиевски очекува да почнат да стигнуваат во Скопје до крајот на оваа година, а преку проектот за БРТ, кој ќе се реализира паралелно, ќе се набават уште 30 автобуси. Тој вели дека засега се оспособуваат старите возила на ЈСП, чиј број не е доволен за да се сервисираат потребите на граѓаните, а и состојбата во која се наоѓаат не е задоволителна. Резултат на сето тоа се доцнењата, непочитувањето на возниот ред и големите гужви, кои веќе подолг период се реалност за граѓаните кои го користат јавнот превоз.

„Пропаѓањето на тендерот за набавка на автобуси не значи дека се откажуваме од проектот, нема да добиеме автобуси во март но ќе бидат до крајот на годината, а ќе има поголем број од тоа што првично беше најавено“, вели Ѓорѓиевски.

Активистите на граѓанската иницијатива „Зелен хуман град“, пак, се против проектот за БРТ да се реализира според постоечкиот проект, во средишното зеленило на булеварите и апелираат да не се уништуваат 7.000 дрвја и грмушки во еден од најзагадените градови во светот. Од ЗХГ посочуваат дека за брзиот автобуски превоз може да се искористи десната коловозна лента.

„Не е вистина дека мора да се изведе проект, иако е земен кредит од ЕБОР од 70 милиони евра, како што е зацртан и да се дозволи уништување на 7.000 дрвја и грмушки во еден од најзагадените градови во светот. Многу едноставно и поевтино може да се направи БРТ со издвојување на десна лента од постоечките сообраќајни ленти, без да се уништува средишното зеленило“, бараат од ЗХГ и потсетуваат дека под жардињерите проаѓа главната цевка со која се снабдува цело Скопје со пивка вода од Рашче, инфраструктурен објект кој не смее да се доведува во ризик додека постојат алтернативи.