Новак Ѓоковиќ по сѐ изгледа не ќе може да се натпреварува на Гренд Слем тенискиот турнир, УС Опен, кој почнува следниот понеделник и ќе трае две седмици. Ѓоковиќ, како еден од најдобрите светски рекети и понатаму е одлучен да не се вакцинира против ковид-19, јавуваат светските агенции.

Организаторот на еден од најпрестижните тениски турнири соопшти дека нема да бара потврда за вакцинација при проверка на билетите, но проблемот не лежи во самиот турнир, туку во заштитните мерки кои се на сила во САД.

УС Опен потсети дека според претседателската уредба и придружната наредба на Центарот за контрола на болестите на САД (CDC) секој странски државјанин што сака да влезе во САД, мора целосно да биде вакциниран против ковид-19, со некои од признатите вакцини.

Ѓоковиќ по победата на Вимблдон минатиот месец, неговата 21. Гренд Слем титула, кажа дека не планира да се вакцинира и дека единствената добра вест што би можел да ја добие е властите на САД да ја отстранат обврската за вакцинација за да влезе во САД или пак да биде воведен исклучок за него.

На крајот на јули српскиот тенисер на своите социјални профили напиша дека се подготува како да ќе му биде дозволено да се натпреварува, додека чека да види дали има некаква опција сепак да отпатува во САД.

I am preparing as if I will be allowed to compete, while I await to hear if there is any room for me to travel to US. Fingers crossed! 🤞🏼💪🏼https://t.co/cIDfdPtZ5t

— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 30, 2022