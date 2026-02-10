Гислен Максвел одби да одговори на прашања за време на затворената конгресна комисија во понеделник, предизвикувајќи критики од претставник на Претставничкиот дом кој ги поддржува напорите за објавување на истражните досиеја за Џефри Епштајн. Роберт Гарсија, висок член на комисијата за надзор и владини реформи, изјави дека Максвел се повикала на петтиот амандман и одбила да сведочи за време на нејзиното закажано сведочење. Адвокатот на Максвел, Дејвид Оскар Маркус, исто така рече дека таа се повикала на своето право од петтиот амандман.

„По месеци пркосење на нашата судска покана, Гислен Максвел конечно се појави пред комисијата за надзор и не рече ништо“, рече Гарсија, демократ од Калифорнија. „Таа не одговори на прашања и не даде никакви информации за мажите кои силувале и тргувале со жени и девојки. Кого штити таа? И треба да знаеме зошто администрацијата на Трамп ѝ дала посебен третман во затвор со низок степен на обезбедување. Ќе го завршиме ова прикривање од страна на Белата куќа.“

Максвел, која беше осудена за намамување тинејџерки во насилната орбита на Епштајн, отслужува 20-годишна казна.

„По мој совет, Гислен Максвел со почит ќе го искористи своето право на молчење според петтиот амандман и ќе одбие да одговара на прашања денес, иако би сакала многу да одговори на вашите прашања“, изјави Маркус, нејзиниот адвокат, пред комисијата, според изјавата што ја објави на X. „Таа мора да молчи затоа што г-ѓа Максвел моментално има петиција за хабеас, која покажува дека нејзината пресуда се темели на фундаментално неправедно судење.

„Ако оваа комисија и американската јавност навистина сакаат да ја чујат нефилтрираната вистина за тоа што се случило, постои едноставен пат“, додаде тој. „Г-ѓа Максвел е подготвена целосно и искрено да зборува доколку претседателот Трамп добие помилување. Само таа може да го даде целосниот извештај. На некои можеби нема да им се допадне она што го слушаат, но вистината е важна.

„На пример, и претседателот Трамп и претседателот Клинтон се невини за какво било кривично дело. Само г-ѓа Максвел може да објасни зошто, а јавноста има право на тоа објаснување.“

Белата куќа беше контактирана за коментар. Портпаролот посочи на претходните коментари на прес-секретарката Каролин Ливит за прашањето за помилување, во кои таа рече дека тоа не е нешто за кое Трамп размислувал или дискутирал.

Ро Кана, претставничка од Демократската партија од Калифорнија, која го коспонзорираше Законот за транспарентност на досиејата Епштајн (EFTA) заедно со Томас Маси, републиканец од Кентаки, забележа пред седницата во понеделник дека очекуваното молчење на Максвел е во конфликт со нејзината очигледна подготвеност да даде информации ова лето. Максвел во јули седна со Тод Бланш, заменик-генерален обвинител на Доналд Трамп, на дводневно интервју.

„Оваа позиција се чини неконзистентна со претходното однесување на г-ѓа Максвел, бидејќи таа не го повика петтиот амандман кога претходно се сретна со заменик-генералниот обвинител Тод Бланш за да разговараат за суштински слична тема“, рече Кана.

Адвокатите на Максвел дури посочија на подготвеноста на Максвел да одговори на прашања по ова интервју.

„Гислејн одговори на секое прашање што ѝ беше поставено во текот на последниот ден и половина. Таа одговори на тие прашања искрено, искрено, најдобро што може“, рече Маркус, нејзиниот адвокат, по интервјуто. „Таа никогаш не се повика на привилегија. Никогаш не одби да одговори на прашање.“

Прашана од Бланш, која претходно беше адвокат за кривична одбрана на Трамп, Максвел во голема мера го дистанцираше претседателот од Епштајн. Трамп со месеци се соочуваше со политичко минско поле откако го прекрши своето предизборно ветување за објавување на досиејата на Епштајн.

Трамп не е обвинет за прекршоци во врска со Епштајн и негираше прекршоци. Трамп, исто така, рече дека тој и Епштајн се скарале и ги нарече овие досиеја измама, и покрај тоа што го потпиша EFTA.

Кана, исто така, го обезбеди списокот со прашања што планирал да ѝ ги постави на Максвел. Тој планираше да ја праша за „четирите именувани соучесници“ и 25 мажи кои посредувале во тајните спогодби што таа ги спомена во нејзиното неуспешно барање до Врховниот суд на САД за помош.

„Дали таа изјава е точна?“ имаше намера да праша Кана. „Кои се четворицата соучесници и 25 мажи, освен Џефри Епштајн, кои сексуално злоупотребуваа малолетници на островот на Епштајн?“

Кана рече дека планирал да го праша Максвел за „списоци на клиенти“ или записи во кои се наведени неговите соработници.

Министерството за правда тврди дека не постои список со имиња што ги идентификуваат мажите кои учествувале во злоупотребата на Епштајн. Неодамна објавените документи, како и претходните судски постапки и изјавите на обвинителите, покренаа прашања во врска со тоа тврдење.

На прашањето за коментар за очекувањата дека Максвел ќе се повика на петтиот амандман пред седницата, нејзиниот брат Иан рече: „Гислејн е советувана и ќе се повика на нејзиното привилегија од петтиот амандман против самоинкриминација и одбивање да одговара на прашања“.