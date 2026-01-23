Секоја година, лекарите во болница во Јунан, Кина, се подготвуваат за прилив на луѓе со необична тегоба. Пациентите доаѓаат со впечатливо чуден симптом: визии на мали фигури слични на виленици – кои маршираат под врати, ползат по ѕидови и се држат за мебелот во домовите или рестораните, пренесува Би-Би-Си.

Болницата лекува стотици од овие случаи секоја година. Сите имаат заеднички виновник: Lanmaoa asiatica, вид печурка која формира симбиотски врски со борови дрвја во блиските шуми и е локално популарна храна, позната по својот солен вкус полн со умами. Во Јунан, L. asiatica се продава на пазари, се појавува во менијата на рестораните и се служи во домашни услови во периоди помеѓу јуни и август.

Сепак, мора да се внимава темелно да се приготви, во спротивно ќе се појават халуцинации.

„Во ресторан со печурки таму, келнерот постави тајмер на 15 минути и нè предупреди: „Не јадете го додека не се исклучи тајмерот или можеби ќе видите мали луѓе“, вели Колин Домнауер, докторски кандидат по биологија на Универзитетот во Јута и Природонаучниот музеј на Јута, кој го проучува L. asiatica. „Се чини дека е многу општо познато во културата таму“.

Но, надвор од Јунан и неколку други места, чудната печурка е во голема мера енигма.

„Имаше многу приказни за постоењето на оваа психоделична печурка и многу луѓе ја бараа, но никогаш не ја пронајдоа“, вели Џулијана Фурчи, миколог и основач и извршен директор на Фондацијата Фунги, непрофитна група посветена на откривање, документирање и зачувување на габи.

Домнауер е во потрага по решавање на децениските мистерии за овој вид габа и идентификување на непознатото соединение одговорно за неговите невообичаено слични халуцинации – како и што потенцијално може да нè научи за човечкиот мозок.

Домнауер првпат слушнал за L. asiatica како додипломец од неговиот професор по микологија.

„Звучеше толку бизарно што може да има печурка таму што предизвикува бајковити визии пријавени низ културите и времето“, вели Домнауер. „Бев збунет и воден од љубопитност да дознаам повеќе.“

Академската литература обезбеди неколку трошки леб. Во еден труд од 1991 година, двајца истражувачи од Кинеската академија на науките опишаа случаи на луѓе во покраината Јунан кои јаделе одредена печурка и доживеале „лилипутски халуцинации“ – психијатриски термин за перцепција на ситни човечки, животински или фантастични фигури. Именуван е така по малите луѓе кои го населуваат измислениот остров Лилипут во романот „Гуливеровите патувања“.

Пациентите ги виделе овие фигури „како се движат насекаде“, напишале истражувачите – обично, имало повеќе од десет ситни суштества на местото на настанот. „Ги виделе на нивната облека кога се облекувале и ги виделе на нивните садови кога јаделе“, додадоа истражувачите. Визиите „беа уште поживописни кога им беа затворени очите“.

Веќе во 1960-тите, Гордон Васон и Роџер Хајм – американскиот автор и француски ботаничар кој го привлече вниманието на западната публика за постоењето на печурките псилоцибин – наидоа на нешто слично во Папуа Нова Гвинеја. Тие барале печурка за која тим мисионери кои ја посетиле земјата 30 години претходно рекле дека ги „луди“ мештаните, состојба што еден антрополог подоцна ја нарекол „лудило на печурките“.

Без да знаат, она што го сретнале всушност звучи неверојатно слично на сегашните извештаи од Кина. Тие собрале примероци од сомнителниот вид и ги испратиле кај Алберт Хофман, швајцарскиот хемичар кој го открил ЛСД, за тестирање. Но, Хофман не успеал да идентификува никакви молекули од интерес. Тимот заклучил дека приказните што ги слушнале од теренот мора да биле културни приказни, а не да имаат фармаколошка основа, и не било спроведено никакво понатамошно истражување.

Дури во 2015 година, истражувачите конечно формално го опишале и именувале L. asiatica, сè уште без многу детали за неговите психоактивни својства.

Значи, првата цел на Домнауер била да го утврди вистинскиот идентитет на видот. Во 2023 година, тој отпатувал во Јунан за време на шпицот на летната сезона на печурки. Ги прегледал раширените пазари на габи во покраината и ги прашал продавачите кои од нивните печурки „ве тераат да гледате мали луѓе“. Ги купил оние на кои продавачите што се смееле покажувале, а потоа ги вратил примероците во лабораторија за да ги секвенционира нивните геноми.

Ова го потврдило идентитетот на L. asiatica, вели тој. Во истражувањето што го подготвува за објавување, хемиските екстракти од лабораториските примероци предизвикале промени во однесувањето кај глувците слични на оние пријавени кај луѓето. Откако им биле дадени екстрактите од печурките, глувците доживеале период на хиперактивност проследен со долг ступор каде што глодарите не се движеле многу.

Домнауер ги посетил и Филипините, каде што слушнал гласини за печурка што предизвикува слични симптоми како оние од историските записи од Кина и Папуа Нова Гвинеја. Примероците што ги собрал таму изгледале малку поинаку од кинеските – биле помали и светло розови во споредба со поголемите, поцрвени кинески печурки, вели тој. Но, неговото генетско тестирање открило дека тие навистина биле ист вид.

Во декември 2025 година, супервизорот на Домнауер ја посети и Папуа Нова Гвинеја за да ги бара печурките од записите на Васон и Хајм, чиј идентитет, вели Домнауер, „сè уште е голем прашалник“. Сепак, тие не успеаја да пронајдат ниту една, па затоа мистеријата сè уште постои.

„Можеби станува збор за ист вид, што би било изненадувачки бидејќи Папуа Нова Гвинеја обично не ги дели видовите пронајдени во Кина и Филипините“, вели Домнауер. Или може да станува збор за различен вид, што би било уште „поинтересно од еволутивна перспектива“, вели Домнауер. Ова би значело дека истите лилипутски ефекти еволуирале независно кај различни видови печурки во сосема различни делови од светот.

Постои преседан за ова да се случи во природата. Научниците, вклучувајќи некои што работат во истата лабораторија како Домнауер, неодамна открија дека псилоцибинот, психоделичната молекула што се наоѓа во магичните печурки, независно еволуирала кај два далечно поврзани вида печурки.

Но, не е псилоцибинот тој што им го дава на печурките L. asiatica нивниот лилипутски ефект, вели Доманер.