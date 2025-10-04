Ghost of Yotei е на врвот помеѓу игрите со самураи во моментов

Дејството се случува во средновековна Јапонија и има многу споредби за сличности и со најновата Assassin’s Creed: Shadows. Но сепак за само неколку дена по објавувањето играта Ghost of Yotei многу брзо стана „најдоброто најново нешто“ во игрите со самураи во моментов

По скорешното излегување на играта Ghost of Yotei гејмерите, особено гејмерките беа доста пријатно изненадени. Женската популација на гејмери доби нова хероина во ликот на Атсу – која е жена ронин самурај со поставена цел за крвава одмазда.

Дејството се случува во средновековна Јапонија и има многу споредби за сличности и со најновата Assassin’s Creed: Shadows. Но сепак за само неколку дена по објавувањето играта Ghost of Yotei многу брзо стана „најдоброто најново нешто“ во игрите со самураи во моментов.

Играта е одлична и се смета за продолжение на Ghost of Tsushima, претходната игра со самураи од истите девелопери – „Sucker Punch Productions“. Ghost of Yotei изобилува со уникатни пејсажи и природа низ кои може да се јава коњ, системи на борби што се лесни за учење и даваат сатисфакција кога се изведуваат како што се наменети.

Има и други новитети во играта како што е свирењето на Шамизен (јапонски жичан инструмент сличен на гитара) преку кој се откриваат скриени предмети и се реминсцира на минати случувања во самата игра како нова механика.

Moжете да вежбате да свирите на Шамизен во играта, ако имате џојстик со тач команди што е препорачан за оваа игра, но тоа е само привидно и воопшто не е ни тешко, ниту пак од далеку исто како да се научи да се свири на вистински жичан инструмент.

Приказната во играта е преку анимациите при почетокот, крајот и завршување етапи од играта се имитира стилот на подражавање на сцени како филмскиот режисер Акира Куросава. Но тоа што е навистина добро сработено е комбатот- борбите во играта.

И овде карактеристиката играта да ве наградува за перфектно дефлектирање удари во дел од секунда – механика популаризирана од играта Секиро – е еден од главните фактори на колку се играчите вешти во играта.

Сепак за разлика од други вакви игри во Ghost of Yotei и тоа „перфектно дефлектирање удари со меч“ e драстично олеснето затоа што противниците пред да зададат удар има телеграфирање односно им светнува сечивото од оружето што е индикатор да парирате удар.

Во претходните вакви игри играчите гледаа други индикатори, како подигање на меч од противникот над глава или едноставно подигнување на лактот од противникот, без светкања, што до негде го има и во оваа игра но најчесто противните „телефонираат дека ќе удрат, пред да удрат“ што извежбаното око на гејмерите знае да го забележи и да се реагира веднаш во моментот.

Ова не е исто како држење на гардот целовремено и примање удари во сечивото, туку се базира на стискање на копче или клик во вистинскиот момент.

Играта има и други механики со борбите додека стелтот во играта е стандарден, но сепак нуди и можност за ланчано врзување удари и убиства на повеќе противници каде од заседа може да погубите и до тројца непријатели. Заседи начесто се прават повисоки платоа – каде има и Jump Attack убиство со скок од високо по кое може да егзекутирате и блиски непријатели со кул анимации без да се огласи алармот во дадена твдрдина или гарнизон.

Варитетот на оружја и техники се базира и на скиловите (вештини, способности) што ги отклучувате и одредени непријатели се раниливи на одредени оружја но најчесто се употребувани два меча: катана и ваказиши за повеќето непријатели, има и Одачи-голем и долг закривен меч за непријатели во тежок оклоп, исто така има и оружје со јаже и кука наречено Кусаригама со кое можете и да закачите непријател и да го повлечете поблиску и има и користење на огнено оружје односно пукање со пиштол измеѓу мечувањето, а и користењето Јари копје што може и да го фрлате е исто така дел од арсеналот на херојката Атсу.

Сите оружја се проследени со униканти преувеличени крвави кул анимации и борбите се супер сработени да бидат слеани. Единствено нешто што е мал проблем во играта е што неможете да направите Lock on на непријател, односно да го обележите и само него да го напаѓате, но аглите на камерата се добри и само се насочувате во правци на задавање удари што функционира слеано.

Се’ на се’ се работи за одлична игра за која во моментов(и тоа велиме во моментов поради големи најави на ваков тип игри што треба да излезат релативно скоро) котира највисоко помеѓу сличните игри со самураи, а иако е новоизлезна повеќе реномирани сервиси и сајтови за видео игри и дадоа највисоки оценки:

Играта Ghost of Yotei моментално се продава за Sony Playstation 5 и има цена од 70 долари.