Гевгеличанец е уапсе и му е одземено возилото откако вчера своето „БМВ“ го возел со речиси двојно поголема брзина од дозволеното, на автопатот А1, кај клучката Смоквица. Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, полициски службеници од СВР Струмица го лишиле од слобода Ж.Д.(29) од Гевгелија, бидејќи при контрола на патниот сообраќај со радар, констатирале дека управува патничко возило „бмв“ со гевгелиски регистарски ознаки со брзина од 204 километри на час, на место каде со сообраќаен знак брзината на движење е ограничена на 120 километри на час.

„Тој е исклучен од сообраќај и за настанот е запознаен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Гевгелија. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава за безобѕирно управување со моторно возило“, велат од МВР.