Германија и Обединетото Кралство предупредија за растечката закана што ја претставуваат руските и кинеските вселенски сателити, кои редовно се забележуваат како шпионираат сателити што ги користат западните сили. Земјите во последните недели ги истакнуваат честите случаи на руско следење, попречување и мешање во нивните сателити во вселената.

„Дејствата на Русија, особено во вселената, претставуваат фундаментална закана за сите нас. Закана што повеќе не можеме да ја игнорираме“, изјави германскиот министер за одбрана Борис Писториус на берлинската конференција на лидери во вселенската индустрија во септември.

Таргетирањето на комуникациските сателити може да влијае на работи како што се сателитските снимки, телекомуникациите и пристапот до широкопојасен сателитски интернет. Прекинот на системите за навигација и позиционирање може да влијае на воените операции, како и на цивилното воздухопловство, според глобалниот тинк-тенк RAND.

Предупредувањата доаѓаат по целосната инвазија на Русија во Украина, која сега е во својата трета година. Украинските власти велат дека Москва го зголемила нивото на соработка со Кина, при што Пекинг спроведува сателитско извидување на украинската територија во нејзино име.

Писториус истакна дека два руски извидувачки сателити неодамна биле забележани како следат два сателити на IntelSat, кои ги користат германските вооружени сили и нивните сојузници. IntelSat е комерцијален давател на сателитски услуги чија флота ја користат влади и компании во САД и Европа. „Русија и Кина брзо ги проширија своите капацитети за вселенско војување во последниве години: Тие можат да блокираат, заслепуваат, манипулираат или кинетички уништуваат сателити“, додаде Писториус, најавувајќи зголемување на финансирањето од повеќе милијарди долари за германските вселенски програми.

Шефот на Вселенската команда на Велика Британија, исто така, го вклучи алармот, велејќи дека руските сателити ги следат британските средства во вселената, како и ги блокираат на неделна основа.