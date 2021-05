По серијата изјави на еврокомесарот Оливер Вархеји дека е можно Северна Македонија и Албанија да бидат раздвоени во процесот за нивно пристапување кон ЕУ, со спротивставување излегоа германскиот министер за Европа Михаел Рот и словачкиот министер за надворешни работи Иван Корчок, преку нивните Твитер-профили.

Germany🇩🇪 supports 🇵🇹 #EU-Presidency’s objective to hold first accession conferences with both Albania🇦🇱 + North Macedonia🇲🇰 in June. Both countries have delivered on required reforms – now #EU has to deliver, too. Further delay undermines EU credibility+stability in the region. https://t.co/kb8iu1RrPN

— Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) May 7, 2021