Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, го поздрави примирјето објавено во четврток меѓу Израел и Либан, повикувајќи ги „сите актери“ целосно да го почитуваат примирјето, пренесува Гардијан.

„Генералниот секретар го поздравува објавувањето на 10-дневниот прекин на огнот меѓу Израел и Либан и ја пофалува улогата на Соединетите Држави во неговото олеснување“, изјави портпаролот на Гутереш, Стефан Дужарик, во соопштението, додавајќи дека се надева оти привременото запирање на борбите „ќе го отвори патот за преговори“.

Прекинот на огнот стапи на сила на полноќ во четврток (21:00 часот по Гринич) во Либан, каде што Израел спроведува катастрофални воздушни напади со цел уништување на милицијата Хезболах, поддржана од Иран.

Либанската армија ги предупреди раселените лица од јужен Либан да се вратат дома поради повременото гранатирање што беше пријавено по стапувањето во сила на прекинот на огнот.

Условите на примирјето, како што е предвидено од американскиот Стејт департмент, му забрануваат на Израел офанзивни воени дејствија во Либан. Но, се чини дека тие оставаат повеќе простор за „самоодбрана“, вклучително и „против планирани, непосредни или тековни напади“.

10-дневниот прекин на огнот меѓу Израел и Либан стапи на сила, со што се прекинаа борбите во разорниот конфликт меѓу Израел и Хезболах, во кој загинаа повеќе од 2.100 Либанци и беа раселени повеќе од 2,1 милиони. Договорот го објави претходно Доналд Трамп, кој рече дека разговарал со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и либанскиот претседател Џозеф Аун и ги покани двајцата лидери „на значајни разговори“ во Белата куќа. Двајцата лидери го поздравија договорот. Но, колку долго ќе трае прекинот на огнот е клучното прашање, бидејќи и Израел и Хезболах го задржаа своето право да се бранат доколку примирјето биде прекршено. Еве го нашиот извештај.

Нетанјаху го нарече тоа „историска“ можност за мир, иако одби да ги повлече своите трупи од јужен Либан за време на паузата во борбите. „Остануваме во Либан во проширена безбедносна зона“, рече тој, поради „опасноста од инвазија“ и за да се спречи оган во Израел. „Тука сме и не си одиме“. Израелскиот премиер тврдеше дека неговото клучно барање е расклопување на Хезболах. Тој претходно ја објави својата намера да го окупира јужен Либан до реката Литани – околу 30 км од границата – додека Либан бара целосно повлекување на израелските сили и можност раселените жители да се вратат во своите домови.

Илјадници раселени семејства почнаа да се враќаат дома во јужен Либан откако беше објавен 10-дневен прекин на огнот со кој се запре воената кампања на Израел против Хезболах. Во сегашниот бран борби, кој започна на 2 март, загинаа повеќе од 2.100 луѓе во Либан и се раселени повеќе од еден милион.

Светските лидери го поздравија прекинот на огнот, но изразија претпазливост поради непосредните извештаи за континуирани воени дејствија. Францускиот претседател Емануел Макрон го повика Хезболах да „се откаже од своето оружје“ и Израел да „го почитува либанскиот суверенитет и да ја запре војната“. Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, исто така ги повика „сите актери“ целосно да го почитуваат примирјето.

Либанската армија утрово пријави „голем број прекршувања“ на прекинот на огнот. Во соопштението се вели дека го обновила својот повик до луѓето „да се воздржат од враќање во јужните села и градови“ по „голем број израелски напади… [и] повремено гранатирање што погоди голем број села“. Израелската војска не ги коментираше извештаите.

Армијата, исто така, рече дека работи на „целосно повторно отворање“ на мостот Касмије-Тир преку реката Литани во јужен Либан. Сликите покажуваат редица автомобили што се протега со километри додека чекаат да поминат низ една лента на мостот откако тој беше оштетен од израелските напади вчера. Клучниот премин ги поврзува јужните градови и села во Либан со остатокот од земјата.

Премиерот на Велика Британија, Кир Стармер, изјави дека ќе „направи сè што може“ за да го ублажи влијанието на војната во Иран врз јавноста и повторно да го отвори Ормутскиот теснец. Стармер пристигна во Париз каде што Франција и Велика Британија претседаваат со состанок на околу 40 земји за да изготват меѓународен план за обезбедување на виталниот воден пат.

Новинската агенција Палестина ги објави неговите забелешки за новинарите: Многу е важно да изградиме коалиција од земји околу принципот дека прекинот на огнот треба да биде траен, треба да има договор и дека Ормутскиот теснец е отворен.

Во наш интерес е да го направиме тоа, бидејќи она што се случува во војната во Иран влијае на секоја од нашите економии.Затоа земјите се здружуваат. На сите им е јасно дека за да се случи тоа, ни треба дипломатски и политички гранка, ни треба логистички и економски гранка и ни треба воено планирање, и тоа е она што се здружуваме да го направиме денес.

И тоа е правилно, бидејќи колку подолго трае овој конфликт, толку е поголемо влијанието, и јас сум свесен дека луѓето низ Обединетото Кралство, тоа влијание врз нив и врз трошоците за живот, и ќе направам сè што можам со другите земји за да го ублажам тоа и да го отворам теснецот што е можно поскоро.