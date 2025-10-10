Генералната обвинителка на Њујорк – Летиција Џејмс е обвинета за измама со хипотеки од страна на Трамп

Генералната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс, беше обвинета во случај со измама со хипотеки, што претседателот Доналд Трамп го повика Министерството за правда да го покрене откако вети одмазда против некои од неговите најголеми политички непријатели, пренесува Асошиејтед Прес.

Џејмс, демократка која го разбесни Трамп по неговиот прв мандат со тужба во која се тврди дека ја изградил својата бизнис империја врз основа на лаги за своето богатство, беше обвинета за банкарска измама и давање лажни изјави на финансиска институција во врска со купување дом во Норфолк, Вирџинија, во 2020 година.

Врховната федерална обвинителка за Источниот округ на Вирџинија, поранешна помошничка на Трамп, лично го презентираше случајот пред големата порота неколку недели откако беше ставена на функцијата поради притисокот на администрацијата да поднесе обвиненија.

Обвинението, две недели по посебен кривичен случај во кој поранешниот директор на ФБИ, Џејмс Коми, е најновиот показател за решителноста на администрацијата на Трамп да ги крши нормите да ги користи овластувањата за спроведување на законот на Министерството за правда за да ги гони политичките непријатели на претседателот и јавните личности кои некогаш го истражувале.

Во долга изјава, Џејмс го осуди обвинението како „ништо повеќе од продолжување на очајната употреба на нашиот правосуден систем од страна на претседателот како оружје“.

„Овие обвиненија се неосновани, а јавните изјави на самиот претседател јасно ставаат до знаење дека неговата единствена цел е политичка одмазда по секоја цена. Дејствијата на претседателот се сериозно кршење на нашиот уставен поредок и предизвикаа остри критики од членовите на обете партии“, додаде таа.

И двата случаи, Коми и Џејмс, следеа впечатливо неконвенционален пат кон обвинение. Администрацијата на Трамп минатиот месец го отстрани Ерик Зиберт, ветеранскиот обвинител кој со месеци ги надгледуваше обете истраги и се спротивставуваше на притисокот да поднесе обвиненија, и го замени со Линдзи Халиган, помошничка во Белата куќа која работеше како адвокат на Трамп, но никогаш претходно не служела како федерален обвинител.

Халиган самата го претстави случајот на Џејмс пред големата порота, како што направи и во случајот против Коми, изјави лице запознаено со прашањето за Асошиејтед Прес. Лицето не било овластено да зборува за прашањето по име и зборуваше под услов на анонимност.

Џејмс ја нарече одлуката за отпуштање на Зиберт и негова замена со обвинител кој е „слепо лојален“ на претседателот „спротивна на основните принципи на нашата земја“ и рече дека стои зад нејзината истрага за Трамп и неговата компанија како „заснована на факти и докази – а не на политика“.

Абе Лоуел, адвокатката на Џејмс и истакната адвокатка која застапува повеќе цели на Трамп, рече дека Џејмс „категорично и енергично ги негира овие обвиненија“. Џејмс треба да се појави првпат пред федералниот суд во Норфолк, Вирџинија, на 24 октомври.

„Длабоко сме загрижени што овој случај е воден од желбата на претседателот Трамп за одмазда“, рече Лоуел во соопштението. „Кога претседателот може јавно да наложи да се поднесат обвиненија против некого – кога беше објавено дека адвокатите од кариера заклучиле дека ниту едно не е оправдано – тоа означува сериозен напад врз владеењето на правото. Ќе се бориме против овие обвиненија во секој процес дозволен со закон“.