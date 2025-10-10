пет, 10 октомври, 2025

Генералната обвинителка на Њујорк – Летиција Џејмс е обвинета за измама со хипотеки од страна на Трамп

Врховната федерална обвинителка за Источниот округ на Вирџинија, поранешна помошничка на Трамп, лично го презентираше случајот пред големата порота неколку недели откако беше ставена на функцијата поради притисокот на администрацијата да поднесе обвиненија

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Maryland GovPics, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Генералната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс, беше обвинета во случај со измама со хипотеки, што претседателот Доналд Трамп го повика Министерството за правда да го покрене откако вети одмазда против некои од неговите најголеми политички непријатели, пренесува Асошиејтед Прес.

Џејмс, демократка која го разбесни Трамп по неговиот прв мандат со тужба во која се тврди дека ја изградил својата бизнис империја врз основа на лаги за своето богатство, беше обвинета за банкарска измама и давање лажни изјави на финансиска институција во врска со купување дом во Норфолк, Вирџинија, во 2020 година.

Врховната федерална обвинителка за Источниот округ на Вирџинија, поранешна помошничка на Трамп, лично го презентираше случајот пред големата порота неколку недели откако беше ставена на функцијата поради притисокот на администрацијата да поднесе обвиненија.

Обвинението, две недели по посебен кривичен случај во кој поранешниот директор на ФБИ, Џејмс Коми, е најновиот показател за решителноста на администрацијата на Трамп да ги крши нормите да ги користи овластувањата за спроведување на законот на Министерството за правда за да ги гони политичките непријатели на претседателот и јавните личности кои некогаш го истражувале.

Во долга изјава, Џејмс го осуди обвинението како „ништо повеќе од продолжување на очајната употреба на нашиот правосуден систем од страна на претседателот како оружје“.

„Овие обвиненија се неосновани, а јавните изјави на самиот претседател јасно ставаат до знаење дека неговата единствена цел е политичка одмазда по секоја цена. Дејствијата на претседателот се сериозно кршење на нашиот уставен поредок и предизвикаа остри критики од членовите на обете партии“, додаде таа.

И двата случаи, Коми и Џејмс, следеа впечатливо неконвенционален пат кон обвинение. Администрацијата на Трамп минатиот месец го отстрани Ерик Зиберт, ветеранскиот обвинител кој со месеци ги надгледуваше обете истраги и се спротивставуваше на притисокот да поднесе обвиненија, и го замени со Линдзи Халиган, помошничка во Белата куќа која работеше како адвокат на Трамп, но никогаш претходно не служела како федерален обвинител.

Халиган самата го претстави случајот на Џејмс пред големата порота, како што направи и во случајот против Коми, изјави лице запознаено со прашањето за Асошиејтед Прес. Лицето не било овластено да зборува за прашањето по име и зборуваше под услов на анонимност.

Џејмс ја нарече одлуката за отпуштање на Зиберт и негова замена со обвинител кој е „слепо лојален“ на претседателот „спротивна на основните принципи на нашата земја“ и рече дека стои зад нејзината истрага за Трамп и неговата компанија како „заснована на факти и докази – а не на политика“.

Абе Лоуел, адвокатката на Џејмс и истакната адвокатка која застапува повеќе цели на Трамп, рече дека Џејмс „категорично и енергично ги негира овие обвиненија“. Џејмс треба да се појави првпат пред федералниот суд во Норфолк, Вирџинија, на 24 октомври.

„Длабоко сме загрижени што овој случај е воден од желбата на претседателот Трамп за одмазда“, рече Лоуел во соопштението. „Кога претседателот може јавно да наложи да се поднесат обвиненија против некого – кога беше објавено дека адвокатите од кариера заклучиле дека ниту едно не е оправдано – тоа означува сериозен напад врз владеењето на правото. Ќе се бориме против овие обвиненија во секој процес дозволен со закон“.

ИзворАсошиејтед Прес

ПОВРЗАНО

Балкан

Стејт департмент: Санкциите за НИС се шанса Србија да постигне поголема енергетска независност

Американскиот Стејт департмент оцени дека санкциите кон Нафтената индустрија на Србија (НИС), кои вчера стапија на сила, се можност за Србија да се оттргне...
Повеќе
Подглавна секција

Откриена е пораката на писмото кое Марко Рубио му го даде на Доналд Трамп за време на прес-конференцијата

За време на прес-конференцијата, на американскиот претседател Доналд Трамп прво му беше даден лист хартија, а потоа државниот секретар Марко Рубио му шепна нешто...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Генералната обвинителка на Њујорк – Летиција Џејмс е обвинета за измама со хипотеки од страна на Трамп

Генералната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс, беше обвинета во случај со измама со хипотеки, што претседателот Доналд Трамп го повика Министерството за правда да го покрене откако вети одмазда против некои...
Повеќе
Главна секција

Стресот е главна причина за посета на психолог, младите се особено ранливи

Во амбулантските услуги доминираат невротските, стрес-поврзани и соматоформни растројства, кои сочинуваат над 60% од сите случаи, следени од растројствата на расположението (13,6%) и шизофренијата (6,3%). Истражувањата спроведени по пандемијата со ковид-19...
Повеќе
Подглавна секција

Нобеловата награда за мир за 2025 година ја доби Марија Корина Мачадо

Марија Корина Мачадо ја предводеше борбата за демократија наспроти постојано растечкиот авторитаризам во Венецуела. Мачадо студирала инженерство и финансии и имаше кратка кариера во бизнисот. Во 1992 година ја основа Фондацијата...
Повеќе
Балкан

Сијарто: Унгарски МОЛ ќе ги зголеми испораките на нафта кон Србија по американските санкции против НИС

Унгарската нафтена компанија МОЛ ќе ги зголеми испораките во Србија откако ќе стапат во сила санкциите на САД врз српската нафтена индустрија, изјави унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, пренесува...
Повеќе

Генералната обвинителка на Њујорк – Летиција Џејмс е обвинета за измама со хипотеки од страна на Трамп

Генералната обвинителка на Њујорк, Летиција Џејмс, беше обвинета во случај со измама со хипотеки, што претседателот Доналд Трамп го повика Министерството за правда да го покрене откако вети одмазда...

Стресот е главна причина за посета на психолог, младите се особено ранливи

Нобеловата награда за мир за 2025 година ја доби Марија Корина Мачадо

Сијарто: Унгарски МОЛ ќе ги зголеми испораките на нафта кон Србија по американските санкции против НИС

WoW Demon Hunter Eldritch скриншот од лична архива на Иван Стојановски

Близард прават клучни промени во World of Warcraft

Стејт департмент: Санкциите за НИС се шанса Србија да постигне поголема енергетска независност

Голем напад на Русија врз Киев, жителите оставени без греење и вода

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Стресот е главна причина за посета на психолог, младите се особено ранливи

Нобеловата награда за мир за 2025 година ја доби Марија Корина Мачадо

Сијарто: Унгарски МОЛ ќе ги зголеми испораките на нафта кон Србија по американските санкции против НИС