Генерациските поместувања на перцепцијата и начинот на играње видеоигри

Неодамна излезе видео од јутуберот Беjулар на кое најгледаниот јутубер Асмонголд даде свои коментари што се однесуваат до генерациските поместувања на перцепцијата и начинот на играње на видеоигри, во однос на Генерација Зед и помладите споредено со долгогодишните гејмери од претходни генерации.

Дури Бејулар предвидува и тотален крах и крај на видеоигрите кој го нарекува „Game Crash“. Во видеото се обработени ред важни теми за анализа на гејминг индустријата со статистички податоци, бизнис модели, намерни дескрапанци од девелопери во правењето видеоигри и истакнати примери на тоа што највеќе се продава и гледишта на овие светски познати јутубери на дадената тема.

Бејулар зборува за моментот каде гејмерите од новите генерации не се гледаат себеси како гејмери, туку како учесници во симулации во виртуелни светови (иако се само работи за видеоигри) што им нудат и креативен израз преку модирање. И како што вели Асмонголд во своите коментари: „Роблокс стана Метаверзумот и ги надмина сличните обиди“.

Роблокс е една од најиграните игри од децата ширум светот затоа што е бесплатна и креативна и лесно се игра и на таблет, дури со модирањето се емулираат и Роблокс верзии од познати игри и има секакви можности во играта што се игра онлајн. Во самата игра 16 годишник со работа од три дена направи мод со Градина (како посебна мала игра во играта) што достигна 20 милиони активни играчи, што вели Асмонголд: „не се работи за 20 милиони лајкови или субскрибции туку за активни играчи присутни во играта во даден момент“. Што ги надминува и статистичките мерачи на активни играчи во од сериозни компании и девелопери во гејминг индустријата.

Исто така поради тоа што во играта Роблокс може да се прават и креираат дигитални сценарија, мини-игри и цели игри, што деца ги прават за забава – но со напор – обајцата јутубери го поттикнуваат и прашањето за „искористување деца за работа“ или „злоупотреба на труд на деца“ и како што иронично и директно вели Асмонголд „има причина зошто е тоа забрането“.

Бидејќи сите креации на децата дали е тоа козметички ајтем или цело ново сценарио и сосема друга игра -девелоперите ги добиваат бесплатно и буквално ги продаваат како готови дигитални производи.

На пример на Стим најиграни игри се Counter-Strike 2 и Dota 2 кои целовремено и континуирано имаат база на активни играчи ширум светот. Но тоа се толку генерични и преправани и аптејтирани игри што се играат истите игри во најнови верзии веќе долго време. Како што е шегата за тоа дека „Близард прави само три игри цело време“, се мисли на World of Warcraft, Starcraft и Diablo. Во најновите статистики и Diablo 4 се вбројува меѓу моментално најиграните игри. Игра за која имаме повеќе написи на следниот линк.

Но се доаѓа до момент каде повеќето гејмери се задржуваат активно на само една игра, пример што најдобро го илустрира ова е World Of Warcraft – играчите на WoW конзистентно играат со години само WoW. Играчите на Call of Duty исто така се фокусирани само на таа игра итн. Гранјдањето статистики и градење и развивање ликови станува премногу важно за гејмерите, но сепак на светско ниво е корисна активност како хоби за релаксација. Но мора да се сфати дека тоа е активност во доменот на забава. Иако сега гејмерите повеќе од било кога се охрабрени да прават нови игри -и имаат достапни алатки за тоа. Како на пример Unreal Engine 5 програма и сервис со дигитални алатки за кој имаме повеќе написи овде. Нешто што воопшто не им се допаѓа на големите гејминг компании, но тоа е реалноста на ситуацијата.

Асмонголд исто така зборува за „илузијата на комплексност“ и како пример ја зема играта Diablo 2 која изгледа комплицирана, а всушност е едноставна -во основа само се оди од место на место и се удира непријатели.

Исто така и Бејулар и Асмонголд го потегнуваат прашањето на тоа дека повеќето игри од помладите се играат на мобилен, но Асмонголд инсистира и на тоа дека и постарите успешни игри може лесно да се адаптираат за мобилни телефони, но го спомнува и примерот со Where Winds Meet што е најнова игра со супер графика којаштo се чека да излезе и ќе може да се игра и на мобилен телефон, a повеќе за играта од претходни написи може да дознаете на следниот линк.

Што се однесува до Single Player игрите е спомнато дека неминовно според двајцата јутубери играта Expedition 33 ќе биде игра на годината. Но линеарните Single Player игри се надвор од главниот фокус на гејмерите. Повеќе се работи за тоа како играчите се доживуваат себеси во светот на игрите -и колку тоа им е персонално важно во целоживотното хоби -гејмингот. Пристапот кон видеоигрите е генерациски различен особено со сфаќањата и перцепцијата на Генерација Z, но индикациите на самото видео се дека според насоката во која одат работите „црно и се пишува“ на целата гејминг индустрија.

Добра забелешка на Асмонголд е дека повеќето деца ширум светот играат игри на мобилни телефони од проста причина што неможат да си дозволат поскапи компјутери за играње на најновите игри. Но кога би го доживеале тоа искуство за играње на Персонален Компјутер -празнината и поместувањата меѓу генерациите би се изедначиле поради искуството.

Иако се потегнати доста важни прашања што се однесуваат за видеоигрите и можен крах на видеоигрите општо токму поради премногу измешани фактори, треба да се има добра волја и како што вели Асмонголд:

“На крајот на краиштата сепак тоа е само играње игра, ништо повеќе од игра.”