„Game Development“ – мастер-клас предавања со Иан Рошлин и Боби Мојсовски на 17 септември

Во сабота (17 септември) претседателот на меѓународниот натпревар „Game Jam Plus“, Иан Рошлин и основачот на „MystiveDev“, Боби Мојсовски од Охрид ќе одржат мастер-клас предавања за креирање и развивање на игри.

Предавањата ќе се одржуваат во Универзитетот за информатичка наука и технологија „Св. Апостол Павле“- Охрид и ќе започнат во 12:00 часот.

„Како се прават дигитални игри на другата страна на светот? Што е актуелно во Америка, а што во Азија? Што значи да имаш издавач кој инвестира во твојата игра? Какво е чувството кога играта ќе ти биде презентирана на Gamescom и Pax West, а интервју ти прави Thomas Brush?, oвие прашања и уште многу други ќе бидат дискутирани на мастер-клас предавањата“, се вели во најавата за настанот.

Иан Рошлин ќе одржи предавање на тема „From Brazil Across the World – How we built the biggest game development competition in the world”, а Боби Мојсовски ќе одржи друго предавање на тема „Full–Time Indie Dev: Game Development & Entrepreneurship”.

Присуството на Game Development Master Class е бесплатно.