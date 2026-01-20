Во „приватна порака“ до американскиот претседател Доналд Трамп, францускиот претседател Емануел Макрон предложил да се организира самит на Г7 во четврток во Париз, на кој би биле поканети Данска, Украина, Сирија, а „покрај главната средба“ и Русија, пренесува Дојче Веле.

Автентичноста на пораката, која Трамп ја објави на својата социјална мрежа Truth Social, ја потврди и кабинетот на Макрон.

„Можам да организирам состанок на Г7 во Париз во четврток попладне, по завршувањето на форумот во Давос“, напишал Макрон, мислејќи на Светскиот економски форум во Швајцарија, каде што се очекува и присуство на Трамп.

„Можам да ги поканам Украинците, Данците, Сиријците и Русите како дел од придружната агенда“, додал тој.

Иако Макрон изјавил дека Франција и САД имаат слични ставови за прашања како Сирија и Иран, тој нагласил дека „не го разбира“ планот на Трамп за преземање на Гренланд.

Пораката доаѓа откако Трамп се закани со нови царини од 10 отсто за осум европски земји, меѓу кои и Франција, поради нивното противење на неговите планови за Гренланд. Дополнително, тој најави и царини од 200 отсто за француското вино, поради намерата на Франција да одбие покана да се приклучи на неговиот „Одбор за мир“ во Газа. Трамп директно ја поврза заканата со царини со наводното одбивање на Макрон да учествува во одборот, кое американскиот претседател го претставува како форум за решавање на глобалните конфликти.

Според планот, постојаните членки би требало да уплатат по една милијарда долари (околу 857 милиони евра) во фонд со кој би раководел Трамп како претседавач. Откако наводно Макрон одлучил да не се приклучи, Трамп го омаловажи ставот на францускиот претседател.

„Тој го кажал тоа? Па, никој не го сака, бидејќи многу скоро ќе биде надвор од функција“, изјави Трамп.

„Ќе ставам царина од 200 проценти на неговите вина и шампањи и тогаш ќе се приклучи, но и не мора“, додаде тој.

Извор близок до Макрон за агенцијата АФП во понеделникот изјави дека Франција „нема намера позитивно да одговори“ на поканата. Во вторникот, АФП пренесе и изјава од друг извор близок до францускиот претседател, според кој заканите со царини за да се „влијае врз нашата надворешна политика“ се „неприфатливи и неефикасни“. Досега, околу 60 национални лидери добиле покана да се приклучат.