ФТ: Пркос на кинеските извозници – Америка е само „хартиен тигар“

И покрај ескалацијата на трговската војна со САД, кинеските извозници од градот Јиву — познат по масовното производство на евтини производи за извоз, од божиќни украси до кампањски капчиња со слоганите на Доналд Трамп — остануваат решени дека ќе ја надминат кризата, објави угледниот Фајненшл тајмс.

„Трамп сака да ни земе дел од колачот, но Кина возврати со свои тарифи и ќе победи,“ изјави за Фајненшл тајмс извозникот Кени Ќи, стоејќи зад пулт полн со МАГА маички. Тој верува дека американскиот претседател ќе попушти „за најмногу две недели“, откако Пекинг воведе контратацарини до 125 отсто.

Кинеската влада, со засилена националистичка реторика, се повикува на изјави на Мао Це Тунг за време на Корејската војна.

„Америка е само хартиган тигар. Едно боцкање, и ќе пукне“, гласи една од често цитирани фрази од Мао. Портпаролката на кинеското Министерство за надворешни работи обајви на социјалната мрежа X видео од говорот на поранешниот претседател на Народна Република Кина во кое тој ја кажува оваа реченица.

