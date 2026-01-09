Претседателите на Франција и Германија остро ја осудија надворешната политика на САД под водство на Доналд Трамп, велејќи дека Вашингтон „се ослободува од меѓународните правила“ и дека светот ризикува да се претвори во „разбојничко дувло“, пренесува Гардијан.

Во невообичаено силни и очигледно некоординирани забелешки, Емануел Макрон и Франк-Валтер Штајнмаер предупредија дека повоениот меѓународен поредок базиран на правила наскоро би можел да се распадне.

„САД се воспоставена сила, но таа постепено се одвраќа од некои од своите сојузници и се ослободува од меѓународните правила што до неодамна ги промовираше“, изјави Макрон пред дипломатскиот кор на Франција во Елисејската палата во четврток.

„Мултилатералните институции функционираат сè помалку ефикасно“, рече францускиот претседател. „Живееме во свет на големи сили, со вистинско искушение да го поделиме светот“.

Тој рече дека Франција „го отфрла новиот колонијализам и новиот империјализам – но исто така и вазалството и дефетизмот. Она што го постигнавме за Франција и во Европа е чекор во вистинската насока. Поголема стратешка автономија, помала зависност од САД и Кина“.

Коментарите дојдоа во време кога лидерите на ЕУ – растргнати помеѓу потребата да го бранат меѓународното право и да ги задржат САД на располагање како витален економски партнер и одбранбен сојузник во Украина и пошироко – се борат да се договорат за координиран одговор на постапките на Вашингтон.

Иако ниту еден претседател не го кажа тоа директно, се претпоставува дека двајцата се осврнаа на американскиот напад врз Каракас минатиот викенд и заробувањето на венецуелскиот лидер, Николас Мадуро, и на постојано изјавуваната цел на Трамп да ја преземе контролата врз Гренланд.

Шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, во четврток изјави дека блокот го разгледува својот одговор доколку се остварат плановите на САД да го стекнат Гренланд. „Пораките што ги слушаме се исклучително загрижувачки“, рече таа. „Ако ова е реална закана… тогаш каков би бил нашиот одговор?“

Амбасадорите на НАТО во Брисел, исто така, разговараа за арктичката територија, каде што наводно се согласиле дека алијансата треба да ја зајакне безбедноста на Арктикот. „Без драма“, изјави за Ројтерс висок дипломат на НАТО. „Многу е согласен дека НАТО треба да го забрза развојот на посилно присуство за одвраќање во регионот.“

Конкретните чекори остануваат неодлучени, иако некои земји предложија моделирање на напорите врз основа на мисиите на НАТО на источниот крилен дел, „Балтичка стража“ и „Источна стража“, кои користат флексибилни мултинационални распоредувања и напредна технологија како што се беспилотни летала и сензори за следење на копното и морето.

Кејси Џама, сенаторка од државата Орегон, која живее во населбата каде што се случи пукањето, на вечерната прес-конференција изјави дека „пријатниот“ град во кој пристигнал како бегалец од Сомалија пред неколку децении не бара агресивна федерална спроведување на законот за имиграција. Обраќајќи им се на федералните агенти, тој рече: „Ова е Орегон. Не ни требате, не сте добредојдени и треба да се оддалечите од нашата заедница.“

Закир Кан, застапник за граѓански права од Портланд, ја повика болницата, која е дел од Универзитетот за здравство и наука во Орегон, да ги објави сите снимки од безбедносните камери од инцидентот што можеби ги има „што е можно поскоро“.

Човек кој бил во медицинската зграда му рекол на „Орегонјан“ дека видел федерални полицајци како следат камион Тојота на паркингот на канцелариската зграда и се обидуваат да го заобиколат. Еден полицаец тропнал по прозорецот, рече тој. Возачот потоа се повлекол назад и се движел напред барем неколку пати, удирајќи автомобил зад него, пред да сврти и да замине со брзина.

Портланд минатата година беше сведок на месеци протести центрирани во објектот за складирање на ICE во центарот на градот. Доналд Трамп се обиде да распореди членови на Националната гарда во градот како одговор, но распоредувањето беше одложено во судовите.

Џеф Меркли, еден од двајцата демократски сенатори од Орегон, ги повика демонстрантите да останат смирени во светлината на пукањето. „Трамп сака да генерира немири“, рече тој во објава на X. „Не се намамувајте на мамката“.

Шефот на полицијата во Портланд ги повтори тие молби: „Ги разбираме зголемените емоции и тензии што многумина ги чувствуваат по пукањето во Минеаполис, но ја молам заедницата да остане смирена додека работиме на тоа да дознаеме повеќе“.

Банер на врвот на веб-страницата на градската влада на Портланд им советуваше на жителите: „Одговорете со смиреност и цел“.

Дојде до „рушење на вредностите од страна на нашиот најважен партнер, САД, кои помогнаа во изградбата на овој светски поредок“, рече претседателот, чија улога е во голема мера церемонијална. „Станува збор за спречување светот да се претвори во дувло на крадци, каде што најнескрупулозните земаат што сакаат“.

Штајнмаер рече дека ерозијата на светскиот поредок веќе достигнала напредна фаза. Помалите, послаби држави ризикуваат да станат „целосно беспомошни“, а цели региони би можеле да се третираат „како сопственост на неколку големи сили“.

Тој рече дека европската безбедносна политика треба да се ревидира како последица на тоа. „Не смееме да бидеме слаби“, рече тој, додавајќи дека Германија може да игра улога само „ако бидеме сфатени сериозно, исто така и воено“, па затоа ова е „целта што треба да ја постигнеме“.

Макрон во својот говор, исто така, ја нагласи важноста на заштитата на академската независност и „контролиран информациски простор, каде што мислењата можат да се разменуваат целосно слободно, но каде што изборите не се прават од алгоритмите на неколкумина“.

Тој рече дека Законот за дигитални пазари (DMA) на ЕУ, кој ја опфаќа конкуренцијата, и Законот за дигитални услуги (DSA) за модерирање на содржини – кои САД ги осудија како обид да ги „присилат“ своите технолошки компании на цензура – „мора да се бранат“.