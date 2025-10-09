Францускиот претседател Макрон ќе назначи нов премиер во следните 48 часа

Францускиот претседател Емануел Макрон ќе назначи нов премиер во следните 48 часа, соопшти неговиот кабинет, додавајќи дека мнозинството пратеници се против одржување предвремени парламентарни избори во услови на најлошата криза во Франција во последните децении.

Себастијан Лекорну, петтиот премиер на Франција во последните две години, поднесе оставка за себе и неговата влада во понеделникот, само неколку часа откако го објави составот на кабинетот, што ја прави најкратковечната администрација во модерна Франција.

Но, на барање на Макрон, Лекорну одржа дополнителни консултации со политичките лидери од левиот центар до десниот центар во обид да ја смири кризата.

„Мнозинството пратеници се противат на распуштањето на парламентот; постои платформа за стабилност; можен е пат за усвојување на буџет до 31 декември“, соопшти претседателската канцеларија, цитирајќи ги заклучоците на Лекорну.

„Врз основа на ова, претседателот на Републиката ќе назначи премиер во следните 48 часа.“

Лекорну поднесе оставка откако опозицијата, но и некои сојузници, се заканија дека ќе гласаат за негово отстранување, што е знак за длабоката нестабилност што ја погодува Франција, каде што ниедна група или партија нема мнозинство во парламентот, а партиите се борат да постигнат компромиси за главните прашања, вклучително и решавањето на застојаните финансии на земјата.

Тој ги заврши дводневните разговори со политичките лидери без договор за ставање крај на кризата, но рече дека гледа пат наскоро да се назначи нов премиер.

Лекорну не кажа кој би можел да биде следниот премиер, јасно ставајќи до знаење дека неговата работа е завршена и дека на Макрон е да одлучи. Во соопштението од Елисејската палата не се наведува кој би можел да ја добие работата.

„Сметам дека патот е сè уште можен“, рече Лекорну за напорите за наоѓање договор за усвојување на буџетот за 2026 година и давање на Франција, втората по големина економија во еврозоната, одредена финансиска стабилност.

Говорејќи по информирањето на Макрон за неговите разговори, Лекорну изјави за телевизијата Франс 2 дека постигнувањето договор ќе биде тешко, но дека, сепак, изгледите Макрон да биде принуден да распише предвремени парламентарни избори за да се прекине застојот се намалуваат.

„Му кажав на претседателот на Републиката дека верувам дека ситуацијата му дозволува да назначи премиер во следните 48 часа“, рече Лекорну.

Макрон оваа недела се соочи со повеќекратни повици за одржување предвремени парламентарни избори или оставка, особено од политичари од крајната десница и левица, но и од некои од политичкиот мејнстрим.

Непосредната реакција од дел од опозицијата покажа дека најновите случувања малку направиле за да го смират нивниот гнев.

Лор Лавалет, пратеничка од крајната десница Национален собир, рече дека Макрон само се обидува да купи време.

Порано во текот на денот, лидерката на РН, Марин Ле Пен, која одби да учествува во оваа рунда разговори со Лекорну, јасно стави до знаење дека нема да биде дел од никаков договор.

„Ќе го критикувам. Доста е – шегата траеше доволно долго“, им рече таа на новинарите, повторувајќи го своето барање за предвремени парламентарни избори.

Жан-Лук Меланшон, од екстремно левичарската партија „Непокорна Франција“, го повтори ставот на неговата партија дека единствениот излез од кризата би бил Макрон да поднесе оставка.

По средбата со Лекорну, но пред неговото телевизиско интервју, шефот на Социјалистичката партија, Оливие Форе, и лидерката на Зелените, Марин Тонделје, рекоа дека левицата сака да ја води следната влада.

Левицата сака данок на богатство од 2% за најбогатите 0,01% во Франција во буџетот за 2026 година и сака да ги укине непопуларните пензиски реформи, мерки кои имаат силна јавна поддршка, но ги отуѓуваат конзервативците.