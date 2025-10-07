Францускиот премиер Лекорну, ден по оставката, прави последни напори да направи влада 

Францускиот премиер во заминување, Себастијан Лекорну, денеска започнува дводневни последни разговори со членови на различни партии, еден ден по неговата шокантна оставка, во обид да се најде излез од политичката криза во земјата.

Лекорну ја поднесе својата и оставката на неговата влада во понеделникот, откако неговата влада, објавена во неделата вечер, беше отфрлена и од сојузниците и од противниците. Неговата влада беше најкратковечната администрација во модерната француска историја.

Макрон вчера му ја довери задачата на Лекорну да ги води разговорите, поставувајќи рок до среда навечер.

Политичарите од различни профили изразија збунетост околу потезите на претседателот, а некои тврдеа дека новата задача на Лекорну е само обид да се купи повеќе време речиси еден месец по номинацијата на премиерот во заминување.

Не беше веднаш јасно каков ќе биде обемот на одговорностите на Лекорну за време на овие дискусии.

„Како и многу Французи, веќе не ги разбирам одлуките на претседателот“, рече Габриел Атал, центристички пратеник и поранешен премиер под водство на Макрон.

Лекорну требаше да се сретне утрово со неколку членови на конзервативните партии централно-десничарските партии, вклучувајќи го претседателот на Сенатот Жерар Ларшер и претседателката на Националното собрание Јаел Браун-Пивет.

Актуелната политичка криза во Франција, најдлабока од создавањето во 1958 година на Петтата Република, нејзиниот современ систем на владеење, датира од јуни минатата година. По порастот на крајната десница на изборите за Европскиот парламент, Макрон објави предвремени избори за долниот парламентарен дом. Резултатот беше поделен парламент без јасно мнозинство – во земја со влада дизајнирана да има моќен претседател со силно парламентарно мнозинство и мала историја на градење коалиции и консензус.

Лекорну беше третиот премиер на Макрон откако беа распишани тие избори, а опциите на Макрон сега се ограничени. Претседателот би можел да именува нов премиер. Социјалистите го повикаа Макрон да именува премиер од левицата, на што тој се спротивстави бидејќи левичарскиот премиер веројатно би се обидел да ги повлече своите реформи во пензискиот систем и промените во даноците.

На Макрон, исто така, не му е забрането со устав повторно да го именува Лекорну, близок сојузник.

Опозиционите партии, исто така, го повикаа да го распушти парламентот или да поднесе оставка. Макрон, чиј мандат завршува во 2027 година, досега ја отфрли можноста за повлекување или распишување нови парламентарни избори.

Шефот на лобито на бизнис человите Медеф, Патрик Мартин, за радио Франсинфо во вторник изјави дека политичката криза ја зголемува загриженоста што веќе постоеше во нашите редови.

„Сведоци сме на овој политички спектакл што нè растажува и повикуваме на чувство на одговорност од страна на сите политички играчи“, рече тој.