вто, 7 октомври, 2025

Францускиот премиер Лекорну, ден по оставката, прави последни напори да направи влада 

Лекорну поднесе оставка во понеделникот, откако неговата влада, објавена во неделата вечер, беше отфрлена и од сојузниците и од противниците

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Wikimedia commonz/U.S. Secretary of Defense

Францускиот премиер во заминување, Себастијан Лекорну, денеска започнува дводневни последни разговори со членови на различни партии, еден ден по неговата шокантна оставка, во обид да се најде излез од политичката криза во земјата.
Лекорну ја поднесе својата и оставката на неговата влада во понеделникот, откако неговата влада, објавена во неделата вечер, беше отфрлена и од сојузниците и од противниците. Неговата влада беше најкратковечната администрација во модерната француска историја.
Макрон вчера му ја довери задачата на Лекорну да ги води разговорите, поставувајќи рок до среда навечер.
Политичарите од различни профили изразија збунетост околу потезите на претседателот, а некои тврдеа дека новата задача на Лекорну е само обид да се купи повеќе време речиси еден месец по номинацијата на премиерот во заминување.
Не беше веднаш јасно каков ќе биде обемот на одговорностите на Лекорну за време на овие дискусии.
„Како и многу Французи, веќе не ги разбирам одлуките на претседателот“, рече Габриел Атал, центристички пратеник и поранешен премиер под водство на Макрон.
Лекорну требаше да се сретне утрово со неколку членови на конзервативните партии централно-десничарските партии, вклучувајќи го претседателот на Сенатот Жерар Ларшер и претседателката на Националното собрание Јаел Браун-Пивет.

Актуелната политичка криза во Франција, најдлабока од создавањето во 1958 година на Петтата Република, нејзиниот современ систем на владеење, датира од јуни минатата година. По порастот на крајната десница на изборите за Европскиот парламент, Макрон објави предвремени избори за долниот парламентарен дом. Резултатот беше поделен парламент без јасно мнозинство – во земја со влада дизајнирана да има моќен претседател со силно парламентарно мнозинство и мала историја на градење коалиции и консензус.

Лекорну беше третиот премиер на Макрон откако беа распишани тие избори, а опциите на Макрон сега се ограничени. Претседателот би можел да именува нов премиер. Социјалистите го повикаа Макрон да именува премиер од левицата, на што тој се спротивстави бидејќи левичарскиот премиер веројатно би се обидел да ги повлече своите реформи во пензискиот систем и промените во даноците.
На Макрон, исто така, не му е забрането со устав повторно да го именува Лекорну, близок сојузник.

Опозиционите партии, исто така, го повикаа да го распушти парламентот или да поднесе оставка. Макрон, чиј мандат завршува во 2027 година, досега ја отфрли можноста за повлекување или распишување нови парламентарни избори.
Шефот на лобито на бизнис человите Медеф, Патрик Мартин, за радио Франсинфо во вторник изјави дека политичката криза ја зголемува загриженоста што веќе постоеше во нашите редови.
„Сведоци сме на овој политички спектакл што нè растажува и повикуваме на чувство на одговорност од страна на сите политички играчи“, рече тој.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Новиот премиер на Франција си поднесе оставка после 26 дена на функцијата

Премиерот на Франција Себастијан Лекорну си поднесе оставка по помалку од еден месец на функцијата, поради широка критика за новиот кабинет, пренесува „Гардијан“.  Претседателот на...
Повеќе
Главна секција

Една година откако премиерот помпезно ги најави, ваучерите за електронски уреди одложени за по изборите

Речиси една година по големата владина најава дека секој студент ќе добие ваучер за набавка на електронски уред во вредност од 250 евра, младите...
Повеќе

Најнови

Ctrl - Z

Новата десета сезона на Diablo 4 – „Сезона на Пеколниот Хаос“

Играта Diablo 4 доби нова сезона 10 наречена „Сезона на Пеколниот Хаос“ (Season of Infernal Chaos). Иако се задржуваат старите механики и се надоградуваат со сезонско тематски моќи овојпат споредните моќи...
Повеќе
Подглавна секција

Пукање во центарот на Куманово, ранет доктор и носител на листа на ДУИ

Едно лице било повредено попладнево во вооружен инцидент што се случил во центарот на Куманово, на улицата зад општинската зграда. Според информациите на Телма, ранетиот е Зекирија Шаини, вработен на скопската...
Повеќе
Македонија

Претреси во домови за стари лица во Скопје под сомненија за нехуман третман

По добиени сознанија за можен нехуман третман на стари лица – корисници на услуги за вон-семејна заштита, Основното јавно обвинителство Скопје во координација со Министерството за внатрешни работи, Единица за економски...
Повеќе
Главна секција

Пропадна тендерот за регионалната депонија во Свети Николе, нема детали за причините

Тендерската постапка за избор на компанија која треба да ја гради првата регионална депонија за Источниот и Североисточниот регион во земјава во селото Мечкуевци во Свети Николе не заврши успешно. Од...
Повеќе
Diablo 4 Сезона 10 Оками Друид скриншот од лична архива на Иван Стојановски

Новата десета сезона на Diablo 4 – „Сезона на Пеколниот Хаос“

Играта Diablo 4 доби нова сезона 10 наречена „Сезона на Пеколниот Хаос“ (Season of Infernal Chaos). Иако се задржуваат старите механики и се надоградуваат со сезонско тематски моќи овојпат...

Пукање во центарот на Куманово, ранет доктор и носител на листа на ДУИ

Претреси во домови за стари лица во Скопје под сомненија за нехуман третман

Пропадна тендерот за регионалната депонија во Свети Николе, нема детали за причините

Нобеловата награда за физика доделена на тројца научници за работа на квантната механика

Една песна, една Европа – уникатна музичка изведба во Филхаромонијата во Скопје

Доставувањето на заемот беше одобrено на 29 септември од Управниот совет на СБ

Извештај на Светска банка: На работниците на Западен Балкан им требаат вештини, а на фирмите дигитализација

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе
Diablo 4 Сезона 10 Оками Друид скриншот од лична архива на Иван Стојановски

Новата десета сезона на Diablo 4 – „Сезона на Пеколниот Хаос“

Пукање во центарот на Куманово, ранет доктор и носител на листа на ДУИ

Претреси во домови за стари лица во Скопје под сомненија за нехуман третман