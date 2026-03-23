Крајно десничарскиот Национален собир можеби не успеа да ги освои големите градови што ги посакуваше на локалните избори во Франција во неделата, но неговите лидери изјавија дека сепак изградиле силен теренски замав што ќе ги однесе до победа на претседателските избори следната година, пренесува Политико.

Претседателските избори во 2027 година се сметаат за клучен момент за Европската Унија, бидејќи евроскептичниот и НАТО-скептичниот Национален собир во моментов важи за фаворит во трката за Елисејската палата. Општинските избори оваа недела внимателно се следат за да се процени дали антиимигрантската партија на Марин Ле Пен и понатаму е доминантна политичка сила во Франција.

Генерално, ноќта беше со мешани резултати за крајната десница. Нејзината најголема победа дојде на ривиерата, каде што еден од нејзините сојузници победи во Ница, петтиот најголем град во Франција. Националниот собир водеше силна кампања и во други важни јужни градови како Марсеј, Тулон и Ним. Во сите нив оствари добар резултат, но заврши на второто место.

Трките во Тулон и Ним беа тесни, а партијата на Ле Пен освои 40 отсто од гласовите во Марсеј — значителен удел во разновидниот и космополитски втор град по големина во Франција.

Обидувајќи се да им дадат позитивен тон на резултатите, лидерите на партијата нагласија дека освоиле бројни помали и средни градови и општини, особено во нивните јужни упоришта, како Каркасон, Агд и Ментон — надоврзувајќи се на победата во првиот круг во Перпињан минатата недела.