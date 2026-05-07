Франција распореди група на носачи на авиони во Црвеното Море како дел од планот за потенцијална мисија за обезбедување на Ормускиот теснец. Размената на оган во понеделникот ги истакнаа влоговите додека САД и Иран се борат за контрола на тесниот воден пат, витална артерија за глобална енергија и трговија, потресувајќи го кревкото четиринеделно примирје и зајакнувајќи ги конкурентските поморски блокади.

„Причината зошто денес мора да вложиме обновени напори е едноставно тоа што блокадата на Ормускиот теснец продолжува, штетата врз светската економија затоа станува сè поизразена, а ризикот од продолжување на непријателствата е премногу сериозен за да го прифатиме“, изјави официјален претставник на француското претседателство за новинарите на брифинг откако армијата го објави распоредувањето на ударната група.

Франција и Велика Британија веќе неколку недели работат на предлог кој има за цел да постави основа за безбеден транзит низ теснецот откако ќе се стабилизира ситуацијата или ќе се реши конфликтот. Ќе биде потребна координација со Иран, а десетина земји покажаа подготвеност да учествуваат во мисијата по неколку подготвителни состаноци.

Француската армија во соопштението соопшти дека групата носачи на авиони „Шарл де Гол“, која е придружена од италијански и холандски воен брод, е на пат кон јужниот дел на Црвеното Море.

Распоредувањето има за цел да ја процени регионалната оперативна средина, да ги прошири опциите за управување со кризи за да ја зајакне безбедноста, да овозможи интеграција на средствата на партнерските земји во одбранбена рамка во согласност со меѓународното право и да помогне во уверувањето на засегнатите страни во поморската трговија, соопшти војската.

„Она што го предлагаме е Иран да добие премин за своите бродови низ теснецот, а за возврат да се обврзе да преговара со Американците за прашања поврзани со нуклеарни материјали, ракети и регионот, а ние предлагаме Американците, од своја страна, да ја укинат блокадата на Ормускиот теснец и, за возврат, да ја добијат посветеноста на Иран на преговорите“, рече претставникот на француското претседателство.

„Под овие услови би можеле да распоредиме мултинационални сили за да ги обезбедиме конвоите што го преминуваат Ормускиот теснец и ова очигледно бара Иранците да не пукаат врз бродовите.“

Не беше јасно зошто Иран би разгледал таков предлог со оглед на тоа што неговата контрола врз теснецот беше клучен елемент на влијание во неговите разговори со Вашингтон за завршување на војната.

„Колективно сакаме да испратиме сигнал дека не само што сме подготвени да го обезбедиме Ормускиот теснец, туку дека сме и способни да го сториме тоа“, рече францускиот функционер.

„Прашањето сега ќе биде да се добие согласност од Иран, согласност од Америка.“

Европските држави во голема мера беа набљудувачи во конфликтот меѓу САД, Израел и Иран, но со влијанието на бродските линии на Блискиот Исток и флуктуацијата на цената на нафтата околу 100 долари за барел, европските сили се борат со прашањето како да ги бранат своите интереси.

Нивното одбивање да ја поддржат блокадата на американскиот претседател Доналд Трамп предизвика остри критики од Трамп против земјите што тој ги обвини дека не се усогласиле со напорите предводени од САД, а потегот за испраќање средства во регионот може да биде начин да се смират тие загрижености.