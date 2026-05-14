Бродот на Ambassador Cruise Line, со 1.233 патници, од кои повеќето биле Британци или Ирци, пристигнал во Бордо во вторникот. Еден 90 годишен патник починал, а околу 50 лица покажале симптоми на вирусот, соопштија француските здравствени власти.

Норовирус е заразен вирус што предизвикува воспаление на желудникот и цревата, состојба позната како гастроентеритис. Се шири многу лесно преку контаминирана храна или вода директен контакт со заразено лице допирање површини што имаат вирус и потоа ставање раце во уста. Најчести симптоми се повраќање, дијареја, гадење, болки во стомакот понекогаш треска и главоболка. Симптомите обично почнуваат 12 до 48 часа по заразување и траат од еден до три дена.