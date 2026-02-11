Француската полиција упати ретка меѓународна апелација до можни жртви и сведоци во случајот против 79-годишниот поранешен наставник Жак Левегл, осомничен дека силувал и сексуално злоупотребувал 89 деца на пет континенти од 1960-тите до 2022 година, пренесува Гардијан.

Полицијата во Гренобл соопшти дека Левегл, кој од април 2025 година се наоѓа во притвор во Франција, претставува „учебнички пример“ за сериски сексуален престапник, во случај што опфаќа повеќе од пет децении и повеќе земји, од Германија до Индија.

Обвинителот од Гренобл, Етјен Манто, изјави дека Левегл им признал на истражителите дека ја убил својата тешко болна мајка, а подоцна и својата тетка, задушувајќи ги со перница.

Манто ги повика потенцијалните жртви и сведоци да се јават кај француските власти, нагласувајќи дека Левегл работел со деца во Германија, Швајцарија, Мароко, Нигер, Алжир, Филипини, Индија, Колумбија и француската прекуокеанска територија Нова Каледонија од 1960-тите до 2022 година.

„Во секоја земја каде што престојувал и работел како тутор или наставник, воспоставувал контакти со млади лица“, изјави Манто. Според него, Левегл делувал „културно и харизматично“ и постепено ги манипулирал децата.

Иако никогаш немал официјална наставничка диплома, Левегл работел како едукатор од 1960-тите. Бил и спортски инструктор за кањонинг и спелеологија, работел во младински кампови, со малолетни престапници во Германија, како приватен тутор и како воспитувач во дом за деца во Богота, Колумбија.

Француската жандармерија објави фотографии од Левегл на различна возраст и ги наведе земјите во кои престојувал, со цел да стигне до можни нови жртви.

Тој е под формална истрага во Франција од февруари 2024 година за тешко силување и сексуална злоупотреба на малолетници и од април минатата година се наоѓа во притвор.

Случајот се темели врз неговите сопствени записи – дигитални „мемоари“ во 15 тома, пронајдени на УСБ-уред од негов внук, кој ги предал на властите. Според обвинителството, благодарение на тие текстови досега се идентификувани 89 наводни жртви – момчиња на возраст од 13 до 17 години во времето на злоупотребите, во периодот од 1967 до 2022 година.

Француската полиција се обидува да стапи во контакт со дополнителни потенцијални жртви во земјите каде што Левегл работел. „Ако жртвите сакаат да се јават, треба да го сторат тоа сега, бидејќи истрагата треба да биде затворена во 2026 година за да може судењето да се одржи во разумен рок“, изјави Манто.

Случајот потсетува на минатогодишниот процес против поранешниот француски хирург Жоел Ле Скуарнек, осуден на 20 години затвор за сексуална злоупотреба на стотици пациенти, најчесто деца под 15 години – најголемиот процес за злоупотреба на деца во француската историја. И тој водел детални записи на својот компјутер.

Во врска со убиствата, Левегл изјавил дека ја задушил мајка си, болна од рак во терминална фаза, во 1970-тите, а во 1990-тите и својата 92-годишна тетка, исто така со перница.

Според обвинителот, Левегл напишал во своите „мемоари“ дека „убил две лица“. Тој ги оправдувал своите постапки тврдејќи дека би сакал некој да постапи исто со него доколку се најде во слична ситуација на крајот од животот.