Францускиот претседател Емануел Макрон рече дека неговата земја се бори со најтешката ситуација од Втората светска војна, бидејќи пожарите продолжуваат да беснеат на југозапад, во време кога екипите за итни случаи продолжуваат да се борат со шумските пожари што беснеат делови од Шпанија и Франција.

Шпанските власти велат дека повеќе од 63.000 луѓе се евакуирани од своите домови во близина на Мадрид. Шумските пожари се најболниот израз на климатската вонредна состојба, рече шпанскиот премиер.

Шумските пожари во Франција се толку интензивни што создадоа огнени облаци, феномен за кој властите велат дека никогаш порано не е виден таму. Температурите ќе се искачат на надпросечни максимуми низ областите погодени од пожари во Франција и Шпанија во текот на следната недела, без знаци на врнежи од дожд.

Хеликоптерите „Блек Хок“ помагаат во контролирањето на шумските пожари во југозападна Франција. Францускиот претседател Емануел Макрон рече дека пожарите се локализирани во регионот Ландес и стабилизирани во соседниот регион Жиронда. Претходно, француските противпожарни власти изјавија дека шумскиот пожар ќе гори неколку недели, веројатно неколку месеци пред целосно да се изгасне.

Пожарот во југозападниот регион Ландес во Франција е локализиран, изјави претседателот Емануел Макрон.

„Пожарот е локализиран, што е добра вест за Ландес“, рече Макрон за време на неговата посета на Жиронд. Пожарите во Ланд, кои започнаа во четврток, изгореа повеќе од 3.600 хектари и уништија 198 згради. Во Жиронд – регионот што го вклучува Бордо, Макрон рече дека пожарите се стабилизирани.

„Но, остануваат интензивни и мора да бидеме исклучително внимателни во наредните часови и денови“, додаде тој.

За време на посетата на Жиронд, Макрон го посети Одделот за противпожарна и спасувачка операција во Бордо, каде што одговорните лица за шумски пожари го информираа за ситуацијата.

„Мора да разбереме дека се соочуваме со сосема невиден шумски пожар“, рече тој. „Ситуацијата со која се справуваме денес е најтешката што некогаш сме ја забележале, најтешката од Втората светска војна. Повеќе од 160.000 хектари веќе се изгорени, а сезоната е далеку од завршена.“

Шумските пожари принудија најмалку 63.152 луѓе да ги евакуираат своите домови во централните шпански региони Мадрид, Толедо и Авила, соопшти шпанското Министерство за внатрешни работи. Министерството, исто така, привремено ги прекина работите за жетва со земјоделска механизација во овие три региони. Пожарот во покраината Авила изгоре повеќе од 50.000 хектари, што го прави најголемиот пожар во историјата на Шпанија, изјави министерката за еколошка транзиција Сара Агесен. Само во таа покраина, повеќе од 25.000 луѓе се евакуирани, а над 8.700 се затворени во своите домови.