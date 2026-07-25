Француските власти наредија евакуација на целиот полуостров Кап Ферет (Леж-Кап Ферет) на југозападниот брег, при што стотици луѓе избегаа од областа со бродови, пренесвуа Би-Би-Си.

Туристичкото жариште се евакуира додека пожарникарите продолжуваат да се борат со шумски пожар што беснее во регионот Жиронд со денови.

Пожарот, кој започна во вторник во Саумос, продолжи да гори преку ноќ, а пламените јазици проголтаа 8.700 хектари.

Во меѓувреме, владата во Шпанија прогласи национална вонредна состојба бидејќи шумските пожари горат надвор од контрола во неколку области во близина на главниот град Мадрид.

Не се пријавени дополнителни жртви преку ноќ во југозападна Франција, иако двајца пожарникари загинаа во вторник додека се справуваа со пожар во близина на аеродромот во Бордо.

По должината на атлантскиот брег, околу градот Бискарос во францускиот регион Ланд, уште еден „голем“ пожар што започна во четврток попладне предизвика евакуација на повеќе од 23.000 луѓе.

Околу 18.000 луѓе во Бискарос и 5.000 во Парентис-ан-Борн мораа да ги напуштат своите домови, кампови, дом за стари лица и летен камп. Ажурирањето од регионот во петокот наутро вели дека центарот на Бискарос моментално се евакуира.

Францускиот претседател Емануел Макрон во четвртокот навечер изјави дека ситуацијата со шумските пожари во земјата е „многу напната“ – особено во регионот Жиронда.

Макрон рече дека побарал помош од Европската Унија и дека поддршката наскоро ќе дојде во форма на авиони од Хрватска, Португалија, Чешка и Словачка.

Префектот на Жиронда, Софи Брокас, рано наутро во петокот нареди „последна фаза“ од евакуацијата на полуостровот.

На луѓето им е кажано да заминат преку главниот пат Д106 кон Бордо, додека чамците се ставаат на располагање за другите помеѓу 07:00 и 10:00 часот по локално време (06:00 BST и 09:00 BST) од четири пристаништа.

Околу 20.000 луѓе во регионот Жиронд беа евакуирани во регионот Жиронд во четврток, од кои многумина беа посетители на кампови на полуостровот.

Понатамошни евакуации се случија и од Ла Порж во четврток вечерта, за кои г-ѓа Брокас рече дека се случиле „мирно“. Таа додаде дека домовите во евакуираните области ќе бидат следени за да се спречи каков било вандализам.

„Значителни ресурси“ остануваат на терен и се справуваат со пожарот, додека дополнителни копнени и воздушни засилувања се очекуваат во наредните часови. На јавноста ѝ е кажано да не оди во погодените области.