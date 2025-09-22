вто, 23 септември, 2025

Франција ја призна палестинската држава пред Генералното собрание на ОН

Потегот ја става Франција во редот на европски држави што официјално ја признаваат палестинската државност пред заседанието на Генералното собрание на ОН

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Емануел Макрон пред Обединетите Нации, скриншот од стрим на Си-Ен-Би-Си

Францускиот претседател Емануел Макрон објави дека Франција формално ја признала палестинската држава. Тоа е обид да се зголеми притисокот врз Израел додека продолжува со својата кампања во Газа и покрај меѓународниот бес. Велика Британија, Канада, Австралија и Португалија официјално ја признаа Палестина вчера, пренесува Си-Ен-Ен.

Американскиот претседател Доналд Трамп ќе зборува на Генералното собрание на ОН утре. САД остануваат жестоко против признавањето на државноста, а израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вети дека „нема да има палестинска држава“.

Најмалку 50 Палестинци беа убиени вчера во израелските напади врз Газа, а војната вкупно одзеде повеќе од 65.000 животи во енклавата, според Министерството за здравство.

Монако стана најновата земја што призна палестинска држава, а принцот Алберт Втори ја објави изјавата на самитот за време на Генералното собрание на Обединетите нации денес.

Монако им се придружува на повеќе од 145 други земји што признаа палестинска држава.

Принцот рече дека од самиот почеток, неговата земја го брани правото на Израел „да живее во безбедни и признати граници и да ужива во безбедноста во нив“, како и „правото на палестинскиот народ да има суверена, одржлива и демократска држава“.

„Денес сакаме да ја потврдиме нашата непоколеблива поддршка за постоењето на Израел, а исто така сакаме да ја признаеме Палестина како држава според меѓународното право“, рече тој, аплауз од присутните во просторијата.

Принцот Алберт Втори ја нагласи важноста од наоѓање „избалансирано и одржливо“ решение за завршување на конфликтот – откако „сите заложници ќе бидат ослободени и штом Хамас ќе биде разоружан“.

Зборувајќи за решението за две држави, принцот рече дека Монако потврдува дека решението „се заснова на постоењето на два национални ентитета“.

Претседателот на Палестинската самоуправа, Махмуд Абас, изјави дека Хамас не смее да има „никаква улога“ во управувањето со Газа во иднина и ја повика милитантната група да го предаде своето оружје.

„Хамас и другите фракции мора да го предадат своето оружје на Палестинската самоуправа“, рече Абас преку видео врска на самитот за решение со две држави во Обединетите нации, каде што Франција го објави признавањето на палестинската држава.

„Она што го сакаме е една обединета држава без оружје, држава со еден закон и една легитимна безбедносна сила“, рече тој.

Палестинскиот лидер, исто така, ја нагласи својата посветеност да организира претседателски и парламентарни избори по завршувањето на војната. Тој додаде: „Ќе изготвиме привремен устав во рок од три месеци за да се обезбеди пренос на власта од власта на државата“.

Абас, исто така, повика повеќе нации да ја признаат палестинската држава.

„Ги поздравуваме ставовите на оние земји што ја признаа државата Палестина, а ги повикуваме и оние што сè уште не го сториле тоа да го следат примерот. Апелираме за ваша поддршка за Палестина да стане полноправна членка на Обединетите нации“, рече тој.

ИзворСи-Ен-Ен

