Франција и Велика Британија подготвуваат меѓународни сили со мандат од ОН кои ќе го чуваат мирот во Газа

Франција и Велика Британија, во координација со САД, работат на финализирање на резолуцијата на Советот за безбедност на ОН во наредните денови, која би ги поставила темелите за идните меѓународни сили во Газа, соопшти вчера претставник на Франција.

Со несигурното примирје меѓу Израел и Хамас, посредувано од САД, започнато е планирање за меѓународни сили за стабилизирање на безбедноста во палестинската енклава, изјавија во среда двајца високи американски советници.

Во разговор со новинарите во Париз, портпаролот на француското Министерство за надворешни работи, Паскал Конфавро, рече дека на таквата сила ѝ е потребен мандат од ОН за да обезбеди силна основа во меѓународното право и да го олесни процесот на добивање потенцијални придонеси од земјите.

„Франција тесно соработува со своите партнери за воспоставување таква меѓународна мисија, која мора да се формализира преку усвојување на резолуција на Советот за безбедност на ОН“, рече тој.

„Разговорите, особено со Американците и Британците, се во тек за да се предложи оваа резолуција во наредните денови.“

Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп разговара со многу земји заинтересирани да придонесат за силите, изјави во четврток функционер на Белата куќа.

„Исто така, разговараме за потенцијална резолуција на Советот за безбедност на ОН за поддршка на овој напор“, рече претставникот на Белата куќа.

Париз беше домаќин на разговори со други европски и арапски сили на 10 октомври за да се разработат идеите за повоената транзиција на Газа, вклучително и како би можела да се формира меѓународна сила.

Дипломатите рекоа дека стабилизациските сили нема да бидат формални мировни сили на Обединетите нации платени од светското тело.

Наместо тоа, резолуцијата на Советот за безбедност би можела да ја отслика акцијата преземена од 15-членото тело за поддршка на распоредувањето на меѓународни сили за борба против вооружените банди во Хаити.

Таа резолуција ги наведува и овластува мисијата и државите што придонесуваат за силите да преземат сите потребни мерки – код за употреба на сила – за да го спроведат мандатот.

„Стабилизациските сили ќе потраат некое време“, изјави британскиот премиер Кир Стармер пред парламентот во вторник. „Условите за референца сè уште се изготвуваат. Постои резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации за воспоставување на силите, или се надевам дека ќе има, но пошироките услови за референца сè уште не се договорени.“

Меѓу земјите со кои САД разговараат за придонес во силите се Индонезија, Обединетите Арапски Емирати, Египет, Катар и Азербејџан, рекоа советниците под услов да останат анонимни.

Во регионот моментално има и до дваесетина американски војници кои помагаат во воспоставувањето на операцијата, служејќи во улога на координација, надзор, рекоа тие.

Италија јавно изјави дека е подготвена да учествува.

Индонезискиот претседател Прабово Субианто му рече на Генералното собрание на Обединетите нации на 23 септември дека доколку има резолуција на ОН, Индонезија е подготвена да распореди 20.000 или повеќе војници во Газа за да помогне во обезбедувањето мир.

Генералното собрание на ОН, кое брои 193 члена, минатиот месец со огромно мнозинство гласаше за поддршка на декларацијата што имаше за цел да го унапреди решението за две држави меѓу Израел и Палестинците, а која го поддржува распоредувањето на привремена меѓународна стабилизациска мисија овластена од Советот за безбедност на ОН.