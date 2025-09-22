Франција и Саудиска Арабија организираат самит за да обезбедат поддршка за признавање на палестинска држава

Франција и Саудиска Арабија организираат самит во Њујорк, во очи на Генералното собрание на Обединетите нации, на кој ќе соберат десетици светски лидери за да обезбедат поддршка за решение за две држави, а се очекува неколку од нив формално да признаат палестинска држава – потег што би можел да предизвика остри реакции од Израел и САД.

Иако самитот би можел да го подигне моралот на Палестинците, не се очекува да донесе промени на терен, каде што најекстремно десничарската влада во историјата на Израел изјави дека нема да има палестинска држава додека продолжува со својата војна против Хамас во Газа.

Напорите за создавање решение за две држави не постигнаа никаков напредок со децении, бидејќи насилството беснееше.

Израел и Соединетите Американски Држави ќе го бојкотираат самитот, рече израелскиот амбасадор во ОН, Дени Данон, опишувајќи го настанот како циркус.

Велика Британија, Канада, Австралија и Португалија ја признаа палестинската држава. Се очекува Франција и пет други држави, исто така, формално да ја признаат палестинската држава денеска.

Сепак, не сите европски сили ќе го следат примерот. Италија рече дека таков потег би можел да биде контрапродуктивен, додека Германија рече дека би можел да ги поткопа напорите за постигнување договорено решение за две држави со Израел.

Израел размислува за анексирање на дел од окупираниот Западен Брег како можен одговор, како и за специфични билатерални мерки против Париз, изјавија израелски претставници, иако се очекува признавањата да бидат во голема мера симболични.

Анексијата би можела да се врати како бумеранг и да ги отуѓи клучните земји како Обединетите Арапски Емирати, глобална нафтена сила и трговски центар со широко дипломатско влијание низ Блискиот Исток.

Обединетите Арапски Емирати, најистакнатата од арапските држави што ги нормализираа врските со Израел според Авраамовите договори посредувани од САД во 2020 година, изјавија дека таков потег би го поткопал духот на договорот.

„Затоа јавно изјавивме дека анексијата е црвена линија за мојата Влада бидејќи удира во самата срж на она што Авраамовите договори требаше да го постигнат“, изјави Лана Нусибех, државна министерка во Министерството за надворешни работи на ОАЕ, за Би-Би-Си во понеделник.

Норвешка призна палестинска држава заедно со Шпанија и Ирска во 2024 година. Но, норвешкиот министер за надворешни работи, Еспен Барт Ајде, беше претпазлив во врска со најновите признавања на државност.

„Палестина е на пресвртница, а ние сме на раскрсница. Иако меѓународната политичка поддршка за решение со две држави ретко била посилна, ситуацијата на терен е полоша од кога било“, рече Ајде.

Администрацијата на САД, исто така, предупреди за можни последици за оние кои преземаат мерки против Израел, вклучително и против Франција, чиј претседател, Емануел Макрон, е домаќин на самитот во Њујорк.

Самитот, пред Генералното собрание на Обединетите нации оваа недела, следува по започнувањето на долго закануваниот копнен напад врз градот Газа од страна на Израел, со мали изгледи за прекин на огнот две години откако палестинските исламистички милитанти Хамас го нападнаа Израел, предизвикувајќи ја војната во палестинската енклава.

Во услови на интензивирана офанзива на Израел во Газа и ескалација на насилството од страна на израелските доселеници на Западниот Брег, расте чувството на итност да се дејствува сега пред идејата за решение со две држави да исчезне засекогаш.

„Одлуката што претседателот на Републиката ќе ја презентира денес попладне пред Генералното собрание на Обединетите нации е симболична, непосредна, политичка одлука што ја покажува посветеноста на Франција на решението за две држави“, изјави францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро за телевизискиот канал TF1.

Баро додаде дека признавањето на палестинска држава е отфрлање на Хамас и повикува на негово исклучување од каква било идна улога во управувањето со Газа.

Франција го покрена овој потег, надевајќи се дека најавата на Макрон во јули дека ќе признае палестинска држава ќе даде поголем импулс на движењето досега доминирано од помали нации кои генерално се покритични кон Израел.