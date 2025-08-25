Франција го повика американскиот амбасадор Кушнер на разговор поради „неприфатливо“ писмо за растечкиот антисемитизам

Франција го повика американскиот амбасадор во Париз откако дипломатот Чарлс Кушнер му напиша писмо на францускиот претседател Емануел Макрон во кое тврди дека земјата не направила доволно за борба против антисемитизмот, пренесува Асошиејтед Прес.

Министерството за надворешни работи на Франција издаде соопштение во неделата во кое објави дека го повикало Кушнер да се појави во понеделник во француското Министерство за Европа и надворешни работи и дека неговите обвинувања „се неприфатливи“.

Белата куќа не одговори веднаш на пораката во која се бара коментар. Портпаролот на Стејт департментот, Томи Пигот, во неделата вечерта изјави дека стои зад коментарите на Кушнер, додавајќи: „Амбасадорот Кушнер е претставник на нашата влада на САД во Франција и одлично ја унапредува нашата национална улога“.

Повикувањето на амбасадорот е формално и јавно известување за незадоволство. Кушнер, инвеститор во недвижности, е татко на зетот на претседателот Доналд Трамп, Џаред Кушнер.

Француското Министерство за надворешни работи, во своето соопштение, изјави дека „Франција цврсто ги отфрла овие обвинувања“ од Кушнер и дека француските власти се „целосно мобилизирани“ за борба против порастот на антисемитските акти по нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година, сметајќи ги актите за „неподносливи“.

Во писмото, објавено доцна во неделата, Кушнер пишува дека „јавните изјави што го навредуваат Израел и гестовите кон признавање на палестинска држава ги охрабруваат екстремистите, го поттикнуваат насилството и го загрозуваат еврејскиот живот во Франција“.

Кушнер го повикува Макрон „да дејствува решително: да ги спроведува законите за злосторства од омраза без исклучок, да ја осигури безбедноста на еврејските училишта, синагоги и бизниси… и да ги напушти чекорите што им даваат легитимитет на Хамас и неговите сојузници“.

Тврдењата на Кушнер го кршат меѓународното право и обврската да не се меша во внатрешните работи на друга земја, соопшти француското Министерство, и „тие исто така не го исполнуваат квалитетот на трансатлантското партнерство меѓу Франција и САД и на довербата што мора да преовладува меѓу сојузниците“.

Расправијата доаѓа по отфрлањето на Макрон минатата недела на обвинувањата од израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху дека намерата на Франција да признае палестинска држава го поттикнува антисемитизмот.

Франција е дом на најголемото еврејско население во Европа, со околу 500.000 Евреи, третото најголемо еврејско население во светот по Израел и САД. Тоа е приближно 1% од националното население.

Дипломатскиот несогласување доаѓа во време кога односите меѓу Франција и САД се соочија со тензии оваа година поради трговската војна на Трамп и поделбата околу иднината на мировниците на ОН во Либан. Франција, особено, се спротивстави на притисокот на САД да ја прекине мировната операција позната како УНИФИЛ, а гласањето за ова прашање е закажано за крајот на месецот од страна на Советот за безбедност на ОН.

Франција и САД, исто така, се поделени околу поддршката за Украина во нејзината војна со Русија, но поделбата се намали откако Трамп изрази поддршка за безбедносните гаранции и имаше топла средба со Макрон и други европски лидери во Белата куќа минатата недела.

Трамп на крајот од својот прв претседателски мандат го помилува Чарлс Кушнер, кој години претходно се изјасни за виновен за даночно затајување и нелегални донации за кампањата.

Неговиот син Џаред е поранешен висок советник на Трамп во Белата куќа, кој е оженет со најстарата ќерка на Трамп, Иванка.