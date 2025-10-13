Франција доби нова влада, кабинетот на Лекорну со старо-нови имиња

Лекорну, кој беше повторно назначен за премиер минатата недела по претходниот мандат што траеше само 27 дена, вети дека ќе испорача кабинет на обнова и разновидност, но остана на своите претходни избори за повеќето од избраните работни места. Останува да се види дали новиот кабинет на Лекорну ќе ги задоволи противниците.

Тврдолевичарската Франција Непокорена (LFI) соопшти дека ќе поднесе предлог за недоверба, како и крајно десничарскиот Национален собир, што значи дека новата влада ќе се соочи со жестоко гласање пред крајот на неделата. Во меѓувреме, социјалистите – чија поддршка речиси сигурно ќе ѝ биде потребна на владата за да преживее такво гласање – ги држат своите опции отворени.

„Без коментар“, напиша лидерот на Социјалистичката партија, Оливие Форе, на X по објавувањето на владата.

Лекорну, чиј последен кабинет траеше само 14 часа, го повторно назначи Ролан Лескир, близок сојузник на претседателот Емануел Макрон, за министер за финансии. Владата мора формално да презентира буџет во наредните денови, кој се соочува со опасен пат низ длабоко поделениот парламент, каде што многумина сега се насочија кон трката за наследник на Макрон во 2027 година. Лекорну, исто така, ги задржа министерот за надворешни работи Жан-Ноел Баро и министерот за правда Жералд Дарманин на нивните позиции.

„Еден единствен императив ги води моите одлуки: да им служам на мојата земја и на францускиот народ. Без да се откажам од ниту едно од моите убедувања, затоа се откажувам од секаква партиска активност,“објави Дарманин на X.

Најзначајната промена во министерските избори беше новиот министер за внатрешни работи Лоран Нуњез, началник на париската полиција, кој го заменува Бруно Рејто, лидер на конзервативната Републиканска партија и кој ги негува своите претседателски амбиции. Нуњез имал клучни позиции во францускиот безбедносен апарат, вклучувајќи ја и функцијата шеф на домашната разузнавачка агенција DGSI. Минатата година, тој го чуваше Париз за време на Олимписките игри.