Проверките на фотографијата од Епстин и балистичката ракета на која наводно на персиски јазик (фарси) пишува „Во спомен на жртвите од островот Епстин“ покажуваат дека таа е дигитално манипулирана. Oбратното пребарување на фотографии не открива никакви веродостојни новински агенции или други реномирани извори што ја споделуваат како автентична фотографија, пишува Вистиномер.

Анализираме објава на социјалната мрежа Фејсбук која вели:

Иранските вооружени сили напишаа на ракета што го погоди Тел Авив: „Во спомен на жртвите на островот Епштајн.

Објавата е придружена со фотографија од Епстин и балистичка ракета на која наводно на персиски јазик (фарси) пишува „Во спомен на жртвите од островот Епстин“.

Сепак, проверките покажуваат дека фотографијата е дигитално манипулирана.

Текстот испишан на балистичката ракета од типот Khorramshahr-4 навистина може да се преведе како „Во спомен на жртвите од островот Епстин“, но тоа не значи дека фотографијата е автентична.

Проверка на факт-чек организацијата Лид сторис утврди дека фотографијата е изменета и дека натписот е додаден дигитално.

Според анализата, алатки за откривање ВИ-генерирана содржина покажале јасни знаци на манипулација, а оригиналната фотографија од ракетата постои и нема никаков натпис.

Објавата што го шири тврдењето потекнува од март 2026 на социјалната мрежа Икс, по што фотографијата се проширила и на други платформи.

Обратното пребарување на фотографии на Лид сторис на Google Images открило „чисти“ верзии на фотографијата – без пораката за Епстин – кои датираат од 16 јануари 2024 година, повеќе од две години пред почетокот на војната.

Не е јасно кој ја создал фотографијата со ракетата. Сепак, обратното пребарување на фотографии не открива никакви веродостојни новински агенции или други реномирани извори што ја споделуваат како автентична фотографија, пишува сајтот за проверка на фактите Сноупс.

Вистиномер ја провери фотографијата преку „Џемини“, асистентот за вештачка интелигенција на „Гугл“, кој дојде до овие заклучоци:

„Фотографијата што ја прикачивте е веројатно монтирана или создадена за потребите на социјалните мрежи како дел од пропаганда или политичка сатира. Еве неколку клучни факти што укажуваат на тоа: Потекло на сликата: Визуелната анализа на сликата покажува дека таа е составена од два дела – кружен портрет на Џефри Епстин кој е поставен врз слика од ракета. Ова е типичен стил за „мемиња“ или пропагандни објави на интернет. На долниот дел од ракетата се гледа и воден печат (watermark) со натпис “Iranian_Militarism”, што сугерира дека сликата доаѓа од профили на социјални мрежи кои објавуваат содржини поврзани со иранската војска. Текстот на ракетата: Текстот на персиски јазик на ракетата во превод значи нешто во насока на „Во спомен на жртвите од островот на Епстин“. Иако неодамна имаше вирални тврдења дека Иран испраќа пораки поврзани со Епстин преку своите проектили насочени кон Израел или САД, нема официјална потврда дека вакви натписи навистина постоеле на вистински воени проектили. Техничка проверка: Моите алатки за детекција не пронајдоа дигитален воден печат (SynthID) кој би укажал дека сликата е генерирана со вештачка интелигенција на Google, но тоа не исклучува дека е направена со други алатки за уредување слики (како Photoshop) или други AI модели.“

Заклучок: Тврдењето е најверојатно неточно или претставува форма на информациска војна. Иако името на Епстин често се користи во политички контекст за дискредитација на противниците, нема докази дека иранската војска официјално користи вакви пораки на своите ракети. Сликата е очигледен колаж направен за да предизвика реакција на социјалните мрежи.

Од сето погоре можеме да заклучиме дека објавата која ја анализираме е невистина.