Изминатиот период на социјалните мрежи се споделени повеќе фотографии од домашен амбиент за кои се тврди дека ги прикажуваат Епстин и Зеленски на приватниот остров на Епстин, како се ракуваат, седат и разговараат итн. Но, овие фотографии се неверодостојни и креирани со вештачка интелигенција, пренесува Вистиномер.

Рецензираме објава на социјалната мрежа Фејсбук во која се споделува видеоматеријал и се тврди дека претседателот на Украина Володимир Зеленски бил многу близок и редовно се среќавал со сексуалниот престапник кој почина во притвор, Џефри Епстин. Во неа пишува:

Некои пишуваа дека Путин е агресорот а Зелениот француска собарица? Е па слушнете па ако имате капацитет заклучете кој е кој…

Во склоп на објавата се споделени кадри од видеоматеријали, и за нив се вели дека ги прикажуваат Епстин и Зеленски, но овие кадри од видеоматеријали се лажни, односно не се веродостојни.

Како што пишува „Еуроњуз“, изминатиот период на социјалните мрежи се споделени повеќе фотографии од домашен амбиент за кои се тврди дека ги прикажуваат Епстин и Зеленски на приватниот остров на Епстин, како се ракуваат, седат и разговараат итн.

Сепак, има бројни докази дека овие фотографии се лажни. Нашите проверувачи на факти ги поставија фотографиите на платформата на Гугл за вештачка интелигенција Gemini, која детектираше SynthID на фотографиите. SynthID е невидлив жиг развиен од Гугл кој покажува дека целата или дел од фотографијата е креирана или модифицирана со алатките за вештачка интелигенција на Гугл. Фотографиите исто така се со многу низок квалитет, што е типично за содржини креирани со вештачка интелигенција која се обидува да симулира снимка од сигурносна камера. Исто така, временската рамка не се совпаѓа. На фотографиите Зеленски ја носи својата вообичаена зелена маичка во која се појавува од почетокот на воената инвазија на Русија во 2022 година. Епстин пак, почина во август 2019 година, само неколку месеци откако Зеленски стана претседател на Украина (во мај 2019), пишуваат проверувачите на факти на Еуроњуз.

Исто така, тие додаваат дека нема кредибилни докази дека Епстин и Зеленски било кога се сретнале. Пребарувањето низ фајловите на Епстин, кои се јавно достапни, не даваат резултати за Зеленски, освен во контекст на медиумски написи од 2019 кога тој стана претседател на Украина.

Нема докази за директна врска меѓу Епстин и Зеленски во овие фајлови, пишуваат проверувачите на факти на „Еуроњуз“.

Оттаму додаваат дека ова не е првпат да се шират вакви невистини, бидејќи други проверувачи на факти веќе дебанкирале претходни случаи каде од проруски Телеграм канали се ширела дезинформација и лажни наративи за Епстин и Зеленски во контекст на трговија со луѓе.

Исто така, претседателот на Украина е цел на дезинформациски кампањи меѓу кои „Бура 1516“ за кои Вистиномер веќе пишуваше. Честа тактика на проруската пропаганда е да се шират дезинформации преку канали што симулираат респектабилни медиуми.

Исто така, во објавата, поточно во споделеното видео се споменува и Марина Абрамовиќ во контекст на трговија со деца. Поточно, во видеото се тврди дека Володимир Зеленски во 2022 година ја поканил светски познатата концептуална артистка Марина Абрамовиќ со потекло од бивша Југославија да биде амбасадор на Украина. Во видеото од објавата што ја рецензираме невистинито оваа покана на Зеленски се доведува во корелација со трговија со деца, поточно сирачиња од Украина.

Но, вистинската цел на поканата на Зеленски кон Абрамовиќ, како што извести „Џерусалем пост“ повикувајќи се на самата Абрамовиќ, беше во тоа таа да организира собирање на средства (фондови за донации) за да се реизградат училиштата уништени од воената инвазија што Русија ја почна во Украина во 2022 година, во областите погодени од руските напади. Истото може да се потврди и од други медиуми.

Марина Абрамовиќ е гласен поддржувач на Украина и претходно имаше креирано интерактивна инсталација во 2021 година во оваа земја, посветена на масакрот на Евреите во местото Бабин Јар за време на Втората светска војна.

Во видеото од објавата што ја рецензираме, се споменуваат фотографии од инсталација на Абрамовиќ, со деца, меѓутоа таа инсталација не е поврзана, ниту е доказ за „трговија со деца“ или „трговија со луѓе“.

Поточно, се работи за уметничката инсталација на Марина Абрамович „Eight Lessons on Emptiness with a Happy End“ (2008) – „Осум лекции на празнината со среќен крај“. Ова е видео и фотографски проект снимен во Лаос, каде што се појавуваат локални деца облечени во воена облека, како дел од нејзината визуелна критика на воените конфликти.

Поради сите горенаведени факти објавата што ја рецензираме ја оценуваме како невистина.

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