Според студијата објавена во научното списание Proceedings of National Academy of Sciences, на локалитетот GaJi10, на источниот брег на езерото Туркана, се идентификувани 21 стапало оставено од осум единки. Слоевите вулканска пепел околу наоѓалиштето покажуваат дека отпечатоците се стари околу 1,43 милиони години.

Анализата на формата на стапалата и начинот на одење укажува дека трагите најверојатно му припаѓале на Paranthropus boisei, вид хоминин познат по масивниот череп, силните вилици и големите заби приспособени за растителна храна. Научниците претходно претпоставуваа дека овој вид бил значително помал од Homo erectus, кој живеел во истиот регион.

Меѓутоа, големината на новоанализираните стапалки покажува дека некои единки можеле да достигнат висина од околу 1,8 метри и тежина од приближно 75 килограми – димензии слични на оние на современите луѓе и на Homo erectus.

Положбата на стапалките укажува дека осумте единки се движеле по калливиот езерски брег во приближно исто време. Истражувачите сметаат дека станувало збор за возрасни единки, веројатно претежно мажјаци. Нивното заедничко движење би можело да укажува на посложена општествена организација, иако само врз основа на стапалките не може со сигурност да се утврди како била организирана групата.

Првите отпечатоци на локалитетот биле забележани уште во 1978 година, а дополнителни делови од површината биле откриени при истражувањата во 2016 и 2023 година. Покрај хомининските стапалки, таму се зачувани и траги од нилски коњи, антилопи и други животни.

Повеќе детали за откритието се достапни во текстот на Phys.org.