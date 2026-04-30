Форумот за образовни промени (ФОП) реагираше на, како што наведуваат, незаконито унапредување на Арбреша Беџети Ферати во академско звање на Медицинскиот факултет, која е и сопруга на претседателот на Сенатот на Универзитетот во Тетово.

„Случајот што денес го пријавуваме јасно покажува како постојаното мобилизирање на синџирот; на роднини по крв и оние по интерес, надвладеа над Законот, Статутот и секое друго пишано правило. Овој случај е показател дека процесот на унапредувањата повеќе нема никаква врска со тоа колку знаеш, туку кого познаваш“, стои во соопштението.

Како што велат од ФОП, Арбреша Беџети Ферати била унапредена прекршувајќи повеќе од 15 законски и статутарни одреби, што го покажува и извештајот од Државниот просветен инспекторат. Од ФОП наведуваат и дека голем број органи во рамките на Универзитетот во Тетово биле вклучени во противзаконското унапредување.

„Ова го овозможиле неколку органи, меѓу кои и Наставно-научниот совет на Медицинскиот факултет, Сенатот на Универзитетот во Тетово и Рецензентската комисија“, се вели во соопштението.

Од Форумот посочуваат, дека Сенатот уште во 2022 година, го признал звањето „вонреден професор“, кое Ферати го стекнала во Белград, без да провери дали таа ги исполнува задолжителните законски услови.

Во 2025 година пак, деканот на Медицинскиот факултет, Невзат Елези, без законска надлежност, објавува конкурс за избор во академското звање „редовен професор”, каде се барале кандидати за 3 научни области, наместо за 1 како што предвидува законот. На конкурсот аплицирала само Арбеша Беџети Ферати, информираат од ФОП.

Исто така, од ФОП посочуваат дека рецензентската комисија не била составена согласно законските услови, бидејќи ниту еден од тројцата членови не бил од соодветната област, од социјална медицина, додека еден од нив бил од областа на биологија, која, како што наведуваат, не припаѓа во општа медицина.

„Сагата на законските прекршувања продолжува со формирањето на Рецензентската комисија во состав: Невзат Елези, Жаклина Цековска и Нехбедин Беадини, кои требале да гласаат за или против унапредувањето на Арбреша Беџети Ферати. Додека законот бара релевантно мнозинство, односно 2 од 3 членови на Рецензентската комисија да бидат од областа за која се избира кандидатот, ниту еден од нив не припаѓал во областа на социјалната медицина и областа именувана како „друго”, додека еден од 3-те членови бил од областа на биологијата, што воопшто не припаѓа во општа медицина“, се вели во соопштението.

Дополнителни неправилности, според ФОП, се утврдени и во рефератот на комисијата. Како доказ за претходен избор на кандидатката бил наведен билтен, но при проверка на документот било констатирано дека во него се наоѓа името на нејзиниот сопруг, Кенан Ферати, актуелен претседател на Сенатот на Универзитетот во Тетово.

За ФОП, најзагрижувачки е тоа што Ферати не приложила докази за завршен втор циклус на студии, а во рефератот недостасувале и информации за усогласеноста на нејзиниот докторат со областа за која конкурирала.

И покрај тоа што, како што тврдат, комисијата не утврдила исполнување на условите во ниту една од трите области опфатени со конкурсот, сепак предложила кандидатката да биде избрана за редовен професор.

Наставно-научниот совет на 8 април 2026 година донел одлука за избор на Арбеша Беџети Ферати во звање редовен професор, иако, како што посочуваат од ФОП, истиот ден била започната инспекциска постапка која траела седум дена.

Од ФОП го повикуваат актуелниот ректор на Универзитетот во Тетово, Јусуф Зејнели, да соработува со инспекциските органи, наведувајќи дека, според нивни информации, тој одбил да го потпише записникот од извршената инспекција.

„Дополнително, Зејнели мора да сноси одговорност за тоа што целиот овој синџир на законски прекршувања се случил токму во времето кога тој раководи со универзитетот“, стои во соопштението.

Исто така, од ФОП бараат Јавното обвинителство да покрене истражна постапка, бидејќи како што наведуваат, станува збор за „добро организирана шема“.

Тие бараат итно поништување на изборот на Ферати во звање, како и Државниот просветен инспекторат да утврди дали таа воопшто ги исполнува условите за избор, најпрво во звањето вонреден професор. Воедно, бараат нејзиниот сопруг, Кенан Ферати, да биде разрешен од функцијата до завршување на случајот.