Фондацијата МК2025 го отвора повикот за стипендии „Таленти денес – лидери утре“, преку кој десет средношколци ќе добијат стипенција од 60.000 МКД, исплатени во 10 еднакви месечни износи во текот на учебната 2026- 2027 година. Повикот, како што посочуваат од Фондацијата, е наменет за средношколци кои покажуваат одличен успех, учествуваат на натпревари, имаат љубопитност, идеи, амбиција и желба да се развиваат.

„Ова е можност за младите кои сакаат да го направат следниот чекор во своето образование, личен развој и

идни професионални цели. Оваа програма е многу повеќе од финансиска стипендија. Таа е можност за

менторство, обуки, практични искуства, поврзување со успешни професионалци и учество во активности на Фондацијата МК2025 и Македонија2025. Целта е да им се помогне на младите таленти да продолжат да учат, да се развиваат и посигурно да чекорат кон своите цели,“ велат од Фондацијата.

Посочуваат дека на повикот може да се јават средношколци од прва до трета година на редовна настава во државни средни училишта, со просечен успех над 4.70, добитници на награди или учесници на државни и меѓународни натпревари во областа на природните и општествените науки, компјутерското програмирање и други области и ученици кои доаѓаат од социјално ранливи семејства со вкупен годишен бруто приход во семејството до 925.000 денари.

Корисниците на стипендија за 2025/2026 година потребно е повторно да аплицираат на отворениот повик, доколку ги исполнуваат критериумите.

„Со оваа програма не поддржуваме само одлични ученици – поддржуваме млади луѓе со визија, труд и потенцијал. Веруваме дека вистинската поддршка, дадена во вистински момент, може да биде пресвртница во нивниот образовен и личен развој. ‘Таленти денес – лидери утре’ е повеќе од стипендија е вложување во иднината на Македонија“, посочија од Македонија2025. Крајниот рок за доставување на апликациите е 15 август 2026 година. Досега, преку програмата „Таленти денес – лидери утре“ се доделени 50 стипендии.