Фон дер Лајен по средбата со Вучиќ: Ставот на ЕУ е слобода, а не репресија, вклучително и правото на мирно собирање

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, на заедничка конференција со претседателот на Србија, Александар Вучиќ, изјави дека ставот на Европската Унија подразбира слобода, а не репресија, вклучително и правото на мирно собирање.

„Ние се залагаме за партнерство, а не за покорност“, додаде таа.

Како што рече претседателката на ЕК, Србија го направи изборот да се приклучи кон ЕУ пред речиси две децении и додаде дека очекува Србија да се движи двојно побрзо на патот кон Унијата.

„Можноста за приклучување кон ЕУ ветува мир, просперитет и солидарност, а ова е особено точно во време на криза. Го видовте тоа во пракса, земете ја на пример енергетската криза од 2022 година, се соочивме заедно со неа, ЕУ им обезбеди исти мерки на своите партнери во Западен Балкан, исти како и на земјите-членки. Ова значи дека некој е сигурен партнер, ја поврзуваме Србија со енергетскиот пазар на ЕУ, ова е гаранција дека српските семејства ќе бидат безбедни и топли. Ја поканивме Србија да се приклучи на механизмот за набавка на гас“, рече фон дер Лајен.

Таа рече дека сега е моментот Србија да преземе чекори кон приклучување.

„Прво, напредок во областа на владеењето на правото, медиумите и изборниот закон. Вреди да се вложи тој напор бидејќи се приближувате до целта. Ова се темелите за мирно општество. Сакам да го поздравам напредокот со избирачкиот список и Советот на РЕМ. Имплементацијата е клучна работа и затоа би ве поканил да дојдете во Брисел за да видите каква е ситуацијата“, изјави таа.

Тој исто така вели дека очекува поголем степен на усогласување во надворешната политика, вклучително и санкциите против Русија – „Вие се усогласивте за 61 процент, но ние сакаме повеќе“.

Досега, повеќе од 100 милиони евра нови инвестиции се издвоени од Планот за раст за Србија, а ќе има уште, најави таа. Таа го пофали надзорниот одбор во рамките на Планот за раст, кој е составен од луѓе од владата и граѓанското општество, со кои најави дека ќе се сретне подоцна.

„Таквиот комитет е одличен сигнал, испраќа силна порака“, рече таа, додавајќи дека се работи на интегрирање на Србија во SEPA.

Кога го прашаа каде го гледа решението за моменталната ситуација во Србија, фон дер Лајен вели дека ова е клучен момент за Србија и дека е време целата нација да се обедини и да ги зајакне темелите на ефективна демократија.

„ЕУ е подготвена да ве поддржи и да вложи максимални напори кога станува збор за тоа. За спроведување реформи, а тие треба да се спроведат со влечење на општеството заедно со нив. Го поздравувам процесот поврзан со ажурираниот список на гласачи и договорот за Советот на РЕМ, владата соработуваше со организациите на граѓанското општество. Имплементацијата е најважна, добро е да се постигне договор, а сега имплементација на терен“, додаде претседателот на ЕК.

Вучиќ рече дека е горд на демократската решителност и однесувањето на српската држава кон учесниците на протестите, наведувајќи дека за 11 месеци имало 25.000 од нив нерегистрирани и нелегални, и никој не бил повреден, за разлика од европските земји и реакциите на нивната полиција кон демонстрантите.

„Кога зборувате за реакцијата на полицијата, прекумерната употреба на сила, ексцесите – ако некогаш се случило, тоа било како последно средство и со минимална употреба на сила“, рече Вучиќ.