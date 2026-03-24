САД и Иран мора да седнат на преговарачка маса за веднаш да го прекинат фактичкото затворање на Ормускиот теснец и да ги запрат непријателствата на Блискиот Исток, вели шефицата на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен. Taa изјави дека напорите на Иран да го блокира стратешкиот воден пат преку напади врз невооружени комерцијални бродови и критична инфраструктура мора да бидат осудени.

Во посета на Австралија за да потпише нов договор за слободна трговија, фон дер Лајен изјави дека е неопходен крај на војната за да се запре растечкото глобално економско нарушување. Околу 20% од глобалните резерви на нафта минуваат низ теснецот.

„Иран мора веднаш да ги прекине заканите, поставувањето мини, нападите со беспилотни летала и ракети, како и другите обиди за блокирање на теснецот за комерцијален бродски превоз“, рече таа денеска во Канбера.

„Ситуацијата е критична за сојузниците за снабдување со енергија низ целиот свет. Сите ги чувствуваме последиците врз цените на гасот и нафтата, но од најголема важност е да дојдеме до решение кое е договорено и тоа ќе стави крај на непријателствата што ги гледаме на Блискиот Исток.“

Коментарите дојдоа среде извештаите дека специјалниот претставник на Доналд Трамп, Стив Виткоф, и зетот, Џаред Кушнер, комуницирале со претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Багер Галибаф, за можни мировни преговори.

Но, по повеќе од три недели конфликт, и со зголемувањето на цените на нафтата што им штети на потрошувачите низ целиот свет, фон дер Лајен ја спореди болката со последиците што се чувствуваа во Европа по руската инвазија на Украина во 2022 година.

Првата странска жена политичка лидерка што се обрати пред двата дома на австралискиот парламент, таа рече дека економските шокови значат дека диверзификацијата е неопходна за напредните демократии и ги повика Австралија и ЕУ да соработуваат за да се справат со моделот на раст предводен од извоз на Кина.

„Со геополитиката на точка на вриење, знаеме од прва рака дека колку повеќе градите домашна енергија, толку побрзо ќе станете независни и на тој начин ќе можете да се заштитите од шокови на цените на енергијата“, рече фон дер Лајен.

„Ние сме во трка да ги електрифицираме нашите економии. Ова е она што идните генерации ќе нè судат.“

Договорот за слободна трговија ќе овозможи речиси 98% од австралиските стоки да влегуваат во ЕУ без царина. Производителите ќе добијат зголемен пристап до околу 450 милиони потрошувачи.