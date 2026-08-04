Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, повика на обединета акција за безбедноста на границите по хаотичниот прилив на десетици илјади мигранти од Мароко во шпанската енклава Сеута минатата недела. Шпанија проценува дека околу 69.500 мигранти сега се вратиле во Мароко, надминувајќи ги првичните проценки од 50.000. Официјалниот број на жртви од шпанската страна на границата изнесува 72, со 11 смртни случаи од мароканската страна.

Денеска министрите за внатрешни работи на ЕУ ќе имаат итни разговори преку видеоконференција за да разговараат за ова прашање. Сцените во Сеута ги затегнаа односите меѓу некои од 27-те земји-членки на ЕУ. Во писмо до шпанскиот премиер Педро Санчез, фон дер Лајен го пофали неговото брзо справување со кризата. Но, таа додаде: „Од овој инцидент, јасно е дека мора да направиме повеќе за дополнително зајакнување на нашите граници на критичните точки“.

Како одговор на премините во Сеута, Италија привремено го суспендираше Шенгенскиот договор со Шпанија. Шенгенскиот договор ги елиминира граничните проверки и сега опфаќа повеќе од 450 милиони луѓе и 29 земји во Европа. Финска и Данска го поддржаа потегот на Италија, додека чешкиот премиер Андреј Бабиш побара привремена суспензија на членството на Шпанија во Шенген зоната. Како одговор, Санчез рече дека има сериозни загрижености за некои европски влади и истакна дека Сеута не е дел од Шенген зоната.

Иако повеќето покажаа поддршка и солидарност, тој рече дека другите европски влади одлучиле да ја нападнат Шпанија, водени од предрасуди, лажни вести, незнаење или политички интерес.

Во своето писмо до шпанскиот премиер, фон дер Лајен предупреди дека „заштитата на сите наши надворешни граници е заедничка европска одговорност“, додека повика на „будно следење и употреба на физички бариери каде што е потребно“.

Видеоконференцијата денеска ќе биде шанса да се извлечат поуки од епизодата во Сеута, рече фон дер Лајен, предупредувајќи дека предизвиците на нелегалната имиграција бараат заеднички европски одговор, обединета акција и солидарност. Таа ја повика ЕУ да удвои во пет области: спречување на нерегуларна миграција на прво место преку соработка со земјите-партнери; зајакнување на надворешните граници; спроведување системи за рано предупредување; демонтирање на мрежите за шверц и зајакнување на враќањето.

Санчез ги обвини трговците со мигранти дека ја злоупотребуваат одлуката што неодамна ја донесе Врховниот суд на земјата, со која се ограничува правото на владата веднаш да ги депортира луѓето што пристигнале по море.

Министерот за внатрешни работи на земјата, Фернандо Гранде-Марласка, во саботата изјави дека ситуацијата речиси се вратила во нормала и дека земјата работи на надувувачка бариера за да се спречи нелегалната миграција преку водата.