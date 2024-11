Фокс њуз: „Новата“ руска ракета лансирана врз Украина не е хиперсонична

Двајца американски функционери потврдија за Фокс њуз во четвртокот дека руската „експериментална балистичка ракета со среден дострел“ (IRBM) лансирана врз Украина не била хиперсонична.

Рускиот претседател Владимир Путин го потврди нападот во четвртокот вечерта во обраќање до нацијата и рече дека тоа е директен одговор на тоа што САД и Обединетото Кралство заеднички ѝ одобрија на Украина да ги користи ракетите со долг дострел доставени од Западот врз цели во Русија.

Путин и американските извори оттогаш посочија дека нападот не бил со интерконтинентална балистичка ракета (ИЦБМ), иако шефот на Кремљ исто така тврди дека употребеното оружје претставува значителен предизвик за западните нации.

NEW – Russia fires intercontinental ballistic missile with multiple re-entry warheads on a city in Ukraine.pic.twitter.com/wOAKFn9j5b

— Disclose.tv (@disclosetv) November 21, 2024