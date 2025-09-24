чет, 25 септември, 2025

Флотилата со помош за Газа предводена од Грета Тунберг пријавила експлозии во близина

Глобалната флотила Сумуд (GSF), која пловеше во близина на Грција рано утрово, според нејзината онлајн следачка, исто така видела „заглавени“ комуникации, рекоа нејзините организатори во соопштение

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Habib M'henni, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Организаторите на флотaла што носи помош за Газа пријавија експлозии во близина на нивните бродови и виделе повеќе беспилотни летала околу флотата, која е составена од повеќе од 500 луѓе, вклучувајќи ја и истакнатата активистка за заштита на животната средина Грета Тунберг, пренесува Ен-Би-Си.

Глобалната флотила Сумуд (GSF), која пловеше во близина на Грција рано утрово, според нејзината онлајн следачка, исто така видела „заглавени“ комуникации, рекоа нејзините организатори во соопштение.

„Сведоци сме на овие психолошки операции од прва рака, во моментов, но нема да бидеме заплашени“, додадоа тие. „Сумуд“ на арапски значи „упорност“.

Во онлајн видеото што го сподели GSF преку ноќ, може да се види како светла светлина ја пробива темнината, пред да се огласи гласна експлозија. Организаторите рекоа дека видеото е снимено од еден од нивните бродови, Спектр, и дека снимило една од експлозиите што ја слушнале членовите на екипажот.

Во посебно видео објавено од Јасемин Аџар на бродот „Алма“, може да се слушне како одекнува музика од поп-групата АББА, чии членови, како Тунберг, потекнуваат од Шведска. „Го блокираат нашето радио“, вели Аџар во објавата, додавајќи: „Не знаеме од каде доаѓа ова, звукот, но и другите бродови го доживуваат истото“.

Тунберг во видео интервју за Ројтерс изјави дека беспилотни летала летаат над нив секоја вечер „но за Палестинците, особено во Газа, тие беспилотни летала постојано фрлаат бомби“.

„Оваа мисија е за Газа, не е за нас. И никакви ризици што би можеле да ги преземеме не би можеле ни приближно да се приближат до ризиците со кои се соочуваат Палестинците секој ден“, рече таа.

Италијанскиот министер за одбрана Гвидо Кросето го осуди инцидентот во среда, велејќи дека наредил брод на морнарицата да понуди помош, објави Ројтерс.

GSF не одговори веднаш на барањето за дополнителен коментар од NBC News. Израелската војска и портпаролот на канцеларијата на премиерот Бенјамин Нетанјаху исто така не одговорија веднаш на барањата на NBC News за коментар во среда.

Но, израелското Министерство за надворешни работи ја осуди флотилата во понеделник. Без да даде никакви докази, Орен Марморштајн, портпарол на министерството, во изјава за X изјави дека флотилата била „организирана од Хамас“ и „наменета да му служи на Хамас“.

Тој додаде дека Израел нема да дозволи флотилата „да влезе во активна борбена зона и нема да дозволи кршење на законска поморска блокада“.

Марморштајн, исто така, повика флотилата да се закотви во израелската марина Ашкелон и таму да истовари помош за да може да се префрли во Газа.

Но, GSF тврди дека Израел го крши меѓународното право во својата смртоносна офанзива во Газа, правејќи ја блокадата на земјата нелегална.

Флотилата, која носи повеќе од 500 луѓе од повеќе од 40 земји, исплови од Барселона кон крајот на минатиот месец во обид да „ја пробие нелегалната опсада на Газа“.

Порано овој месец, GSF соопшти дека два од нивните брода биле нападнати од беспилотни летала додека биле стационирани во Тунис.

Тунисското Министерство за внатрешни работи во тоа време соопшти дека извештаите за беспилотно летало што удрил брод во пристаништето Сиди Бу Саид „немаат никаква основа во вистината“ и дека избувнал пожар на самиот брод, според Ројтерс.

Најновите обвинувања доаѓаат во време кога израелските сили го продолжуваат својот разорен напад врз градот Газа, во кој во последните денови загинаа многу луѓе и беа принудени да се раселат стотици илјади луѓе. Смртните случаи од глад, исто така, продолжија да растат во енклавата овој месец, според палестинските здравствени службеници.

Израел ја започна својата офанзива во Газа по нападите предводени од Хамас во 2023 година, кога беа убиени 1.200 луѓе, а околу 250 беа земени како заложници, според израелски официјални лица, што означува голема ескалација во деценискиот конфликт. Оттогаш, велат палестинските здравствени претставници, повеќе од 65.000 луѓе се убиени во Газа, вклучувајќи илјадници деца, додека голем дел од енклавата е сведен на урнатини.

ИзворЕн-Би-Си

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Трамп: Украина со помош на НАТО може да ја врати целата територија окупирана од Русија

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Киев може да ја врати целата територија на Украина, што претставува голема промена во неговиот став за војната...
Повеќе
Подглавна секција

НАТО ја обвини Русија за засилена кампања на прекршување на воздушниот простор

НАТО ја обвини Москва за засилена кампања на прекршувања на воздушниот простор над источните и северните земји членки на алијансата, пренесува Дојче Веле. „Русија не...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Флотилата со помош за Газа предводена од Грета Тунберг пријавила експлозии во близина

Организаторите на флотaла што носи помош за Газа пријавија експлозии во близина на нивните бродови и виделе повеќе беспилотни летала околу флотата, која е составена од повеќе од 500 луѓе, вклучувајќи...
Повеќе
Главна секција

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

Најотворени општини во 2025 година биле Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, додека како најзатворени за своите граѓани се оценети Демир Капија, Сопиште, Лозово и Студеничани, покажуваат наодите од Индексот на...
Повеќе
Македонија

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

По протестот одржан минатата недела, движењето „Ниту една повеќе“ најави нова блокада овој четврток (25 септември) на раскрсницата кај „Жена Парк Борец“, со почеток во 18 часот. „Преку размена во јавен простор...
Повеќе
Подглавна секција

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни

Кремљ денес ги отфрли централните аргументи за реторичкиот пресврт на американскиот претседател Доналд Трамп во врска со војната во Украина, велејќи дека тоа ќе им обезбеди на САД „вистински информации“ за...
Повеќе

Флотилата со помош за Газа предводена од Грета Тунберг пријавила експлозии во близина

Организаторите на флотaла што носи помош за Газа пријавија експлозии во близина на нивните бродови и виделе повеќе беспилотни летала околу флотата, која е составена од повеќе од 500...

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни

Двајца притвореници се повредени во пукотница во објект на американската имиграциска и царинска служба во Далас

Шефот на набљудувачката мисија на ОДИХР во посета на Јавното обвинителство

МОН: донесена е одлука за привремено запирање на работата на приватниот Факултет за бизнис економија во Скопје

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни