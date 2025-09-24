Флотилата со помош за Газа предводена од Грета Тунберг пријавила експлозии во близина

Организаторите на флотaла што носи помош за Газа пријавија експлозии во близина на нивните бродови и виделе повеќе беспилотни летала околу флотата, која е составена од повеќе од 500 луѓе, вклучувајќи ја и истакнатата активистка за заштита на животната средина Грета Тунберг, пренесува Ен-Би-Си.

Глобалната флотила Сумуд (GSF), која пловеше во близина на Грција рано утрово, според нејзината онлајн следачка, исто така видела „заглавени“ комуникации, рекоа нејзините организатори во соопштение.

„Сведоци сме на овие психолошки операции од прва рака, во моментов, но нема да бидеме заплашени“, додадоа тие. „Сумуд“ на арапски значи „упорност“.

Во онлајн видеото што го сподели GSF преку ноќ, може да се види како светла светлина ја пробива темнината, пред да се огласи гласна експлозија. Организаторите рекоа дека видеото е снимено од еден од нивните бродови, Спектр, и дека снимило една од експлозиите што ја слушнале членовите на екипажот.

Во посебно видео објавено од Јасемин Аџар на бродот „Алма“, може да се слушне како одекнува музика од поп-групата АББА, чии членови, како Тунберг, потекнуваат од Шведска. „Го блокираат нашето радио“, вели Аџар во објавата, додавајќи: „Не знаеме од каде доаѓа ова, звукот, но и другите бродови го доживуваат истото“.

Тунберг во видео интервју за Ројтерс изјави дека беспилотни летала летаат над нив секоја вечер „но за Палестинците, особено во Газа, тие беспилотни летала постојано фрлаат бомби“.

„Оваа мисија е за Газа, не е за нас. И никакви ризици што би можеле да ги преземеме не би можеле ни приближно да се приближат до ризиците со кои се соочуваат Палестинците секој ден“, рече таа.

Италијанскиот министер за одбрана Гвидо Кросето го осуди инцидентот во среда, велејќи дека наредил брод на морнарицата да понуди помош, објави Ројтерс.

GSF не одговори веднаш на барањето за дополнителен коментар од NBC News. Израелската војска и портпаролот на канцеларијата на премиерот Бенјамин Нетанјаху исто така не одговорија веднаш на барањата на NBC News за коментар во среда.

Но, израелското Министерство за надворешни работи ја осуди флотилата во понеделник. Без да даде никакви докази, Орен Марморштајн, портпарол на министерството, во изјава за X изјави дека флотилата била „организирана од Хамас“ и „наменета да му служи на Хамас“.

Тој додаде дека Израел нема да дозволи флотилата „да влезе во активна борбена зона и нема да дозволи кршење на законска поморска блокада“.

Марморштајн, исто така, повика флотилата да се закотви во израелската марина Ашкелон и таму да истовари помош за да може да се префрли во Газа.

Но, GSF тврди дека Израел го крши меѓународното право во својата смртоносна офанзива во Газа, правејќи ја блокадата на земјата нелегална.

Флотилата, која носи повеќе од 500 луѓе од повеќе од 40 земји, исплови од Барселона кон крајот на минатиот месец во обид да „ја пробие нелегалната опсада на Газа“.

Порано овој месец, GSF соопшти дека два од нивните брода биле нападнати од беспилотни летала додека биле стационирани во Тунис.

Тунисското Министерство за внатрешни работи во тоа време соопшти дека извештаите за беспилотно летало што удрил брод во пристаништето Сиди Бу Саид „немаат никаква основа во вистината“ и дека избувнал пожар на самиот брод, според Ројтерс.

Најновите обвинувања доаѓаат во време кога израелските сили го продолжуваат својот разорен напад врз градот Газа, во кој во последните денови загинаа многу луѓе и беа принудени да се раселат стотици илјади луѓе. Смртните случаи од глад, исто така, продолжија да растат во енклавата овој месец, според палестинските здравствени службеници.

Израел ја започна својата офанзива во Газа по нападите предводени од Хамас во 2023 година, кога беа убиени 1.200 луѓе, а околу 250 беа земени како заложници, според израелски официјални лица, што означува голема ескалација во деценискиот конфликт. Оттогаш, велат палестинските здравствени претставници, повеќе од 65.000 луѓе се убиени во Газа, вклучувајќи илјадници деца, додека голем дел од енклавата е сведен на урнатини.