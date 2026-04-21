На десетина студенти запишани на магистерски и докторски студии запишани на Филозофскиот факултет во Скопје им биле прекинати студиите откако Државниот просветен инспекторат утврдил дека не ги исполнувале уловите, односно немале завршени додипломски студии, пренесува порталот МКД.мк.

Уписите за магистерски чинат околу 2-3 евра, а за докторски студии околу 5-6 илјади евра, а како што пренесуваат од МКД, студентите сега бараат поврат на средствата, неофицијално, дел од нив веќе ангажирале адвокати, но деканатот на Филозофски не одговарал.

Министерството за образование и наука (МОН), во изјава за МКД, кажа дека по поднесена пријава до Државниот просветен инспекторат бил спроведен вонреден инспекциски надзор. Како што утврдил инспекторатот, на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје биле запишувани студенти на втор и трет циклус студии (магистерски и докторски) без да ги исполнуваат законски предвидените услови.

„Констатирани се неправилности, поради што од страна на инспекторатот се донесени соодветни решенија со кои е наложено поништување на извршените уписи, согласно законските надлежности. Во однос на прашањата поврзани со евентуално враќање на уплатените средства, надомест на штета поради изгубено време, како и последици врз работниот статус на засегнатите лица, ве известуваме дека овие прашања не се во надлежност на Државниот просветен инспекторат, туку истите може да се остваруваат во соодветни постапки пред надлежни органи и институции“, се вели во одговорот на МОН.

Министерката за образование и настава, Весна Јаневска соопшти дека Филозофскиот факултет на УКИМ веќе постапува согласно наодите на инспекторатот и дека се очекува извештај, по што ќе биде донесена конечна одлука за случајот.

„Има нерегуларности на Филозофскиот факултет, но не при додипломскиот упис, туку на втор и трет циклус студии. Државниот просветен инспекторат донесе заклучоци и го информираше факултетот, кој веќе постапува. Го очекувам конечниот извештај, по што ќе донесам и конечна одлука“, изјави министерката Јаневска одговарајќи на новинарски прашања пред отворањето на настанот „Зеленикс – од предизвик до иновација”, организиран од Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој и претприемништво – ИНОВА.