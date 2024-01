Филмови и серии базирани на видео игри што ќе излезат годинава

Од гејминг индустријата, којашто нагло почна да станува популарна, произлегоа инспирации за филмската индустрија, и таа ќе исфрли на пазарот филмови и серии во текот на годинава на коишто се чекаше со години, по нивните најави.

Големиот успех на серијата The Last of Us, најгледаната серија базирана на видео игра, го реактивираше феноменот на „филмување“ игри”.

Еве кои наслови годинава, порано или подоцна, би добиле филмска верзија или ќе се појават во форма на телевизиска серија:

Tomb Raider: The legend of Lara Croft (Animated series) – (Тум Рејдер: Легендата за Лара Крофт (Анимирана серија)



Оваа анимирана серија ќе биде достапна на Нетфликс. Официјално се знае дека две епизоди се нарачани. Но тие се очекуваа уште минатата година…

Според трејлерот, може да се заклучи дека серијата ќе биде базирана на верзијата на Лара Крофт од поновите верзии на игрите (за што шпекулираа и гејмерите). Исто така, се предвидува и дека ќе има origin story (приказна за потеклото на главниот лик.

Главниот моменти е како и зошто Лара Крофт станува маркантниот лик Тум Рејдер (меѓу гејмерите во земјава кажаувано и „Томб Рајдер” – име што до денес останува во употреба.

Лара Крофт е еден од најмаркантните женски ликови во гејмингот и на речиси сите девојки и жени – гејмерки им е најиграна игра. Исто така е честа маска на маскенбали со децении.

Fallout од Prime

Серијата е базирана на постапокалиптичната хумористична, а истовремено брутална, игра „Бетезда“.

Има и појавување на Кајл Меклахлан, актерот познат по улогите на Муад Диб во првата верзија на „Дина“, по главната улога во „Твин Пикс“, а во поново време, и во „Очајни домаќинки“.



Анимирана серија „Арка“

Покрај тоа што зад самата продукција и играта „Арка“ и серијата стои името Вин Дизел, овој трејлер најмногу ветува дека ќе добиеме добра анимирана серија во која диносаурусите и луѓето коегзистираат и се борат против лошите од кои некои се дивјаци, а некои организирани злобници.