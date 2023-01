Филмот „Сѐ насекаде и одеднаш“ со најмногу номинации на „Оскари“

Филмот „Сѐ насекаде и одеднаш“ (Everything Everywhere All at Once) доби најмногу номинации, вкупно 11, за годинашното доделување на „Оскари“. Сите номинирани беа соопштени денеска преку стриминг во живо од страна на Американската академија за филмски уметности и науки.

Лудачката авантура следи жена која скока низ мултиверзумите и различните верзии од себе, пишува Би-би-си за филмот.

Покрај „Сѐ насекаде и одеднаш“, номинирани во категоријата најдобар филм се и филмовите „Најдобриот пилот: Маверик“ (Top Gun: Maverick), „Аватар: Патот на водата“ (Avatar: The Way of Water“), „Нема ништо ново на Западниот фронт“ (All Quiet on the Western Front), „Елвис“, „Фабелманови (The Fablemans), „Катран“ (Tar), „Триаголникот на тагата“ (Triangle of Sadness), „Женски муабети“ (Women Talking) и „Баншите од Инишерин“ (The Banshees of Inisherin).

Инаку, последниов филм, заедно со „Фабелманови“, кој е полуавтобиографски филм на Стивен Спилберг, бриљираа на доделувањето на филмските награди „Златен глобус“, кое се одржа на 10 јануари.

По девет номинации за Оскар имаат „Нема ништо ново на Западниот фронт“ и „Баншите од Инишерин“, додека филмот кој го прикажува животот на Елвис Присли доби 8 номинации.

„Аватар: Патот на водата“ доби номинации за речиси сите технички награди – визуелни ефекти, звук и продукциски дизајн.

Меѓу номинираните за најдобра актерка се Кејт Бланшет, Андреа Рајзбороу и Мишел Вилијамс, додека за најдобар актер номинирани се и Остин Батлер, Колин Фарел и Пол Мескал.

Церемонијата на доделување на наградите ќе се одржи на 12 март, а целосната листа со номинации може да се најде на овој линк.

Минатата година наградата за најдобар филм ја доби филмот „CODA“ на „Епл ТВ“.