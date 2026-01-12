„Една битка по друга“, жестока сатира за радикалната политика, и „Хамнет“, поглед на комплицираниот семеен живот на Вилијам Шекспир, ги освоија главните награди на 83-то доделување на наградите „Златен глобус“. „Студиото“, холивудска награда, беше прогласена за најдобра ТВ серија (мјузикл или комедија), а „Пит“, која се одвива во преоптоварена болница, ја освои наградата за најдобра ТВ серија (драма). Најдобра ограничена или антологиска серија отиде кај „Адолесценција“, приказната за истрага за убиство што се одвива во еден кадар.

Глобусите, за разлика од Оскарите, ги разграничуваат филмовите по жанр. Тоа значеше дека „Една битка по друга“ ја освои наградата за најдобар филм (мјузикл или комедија), додека „Хамнет“ беше крунисан за најдобар филм (драма). Тоа беше голема вечер за „Ворнер Брос. Дискавери“, кои ги продуцираа „Една битка по друга“, како и „Пит“. „Една битка по друга“ освои четири водечки награди, а сценаристот и режисер Пол Томас Андерсон ги освои трофеите за сценариото на филмот и неговата режија. „Хамнет“ освои две статуи, вклучувајќи ја и наградата за најдобра актерка за портретот на Џеси Бакли на ожалостена мајка. Филмот беше продуциран од „Фокус Фејчерс“.

„Адолесценција“, која беше поддржана од Нетфликс, освои вкупно четири награди, најмногу од која било ТВ-серија. Неговиот творец Стивен Греам ја освои наградата за најдобар актер во ограничена серија, додека Ерин Доерти беше прогласена за најдобра споредна актерка во ТВ драма за серијата. Овен Купер, нивната 16-годишна колешка, ја освои наградата за најдобар спореден актер во ТВ драма, станувајќи најмладиот победник во категоријата.

Ники Глејзер се врати како водителка втора година по ред. Во нејзиниот воведен монолог, таа се потсмеваше на сè, од Бари Вајс („Вести од ЦБС: Најновото место во Америка за „Види вести од Б.С.“) до досиејата на Епштајн („Златниот глобус за најдобро монтажа оди во… Министерството за правда!“) до претстојната продажба на „Ворнер Брос“ на Нетфликс. Таа, исто така, ја исмеа самоопсесијата на Холивуд, нарекувајќи ги наградите „Глобуси“ „без сомнение најважната работа што се случува во светот во моментов“.

Имаше повеќе тажни потсетници за политиката. Познати личности како Марк Рафало и Ванда Сајкс носеа значки на церемонијата со пораките „Надвор од мразот“ и „Биди добар“ во чест на споменот на Рене Меклин Гуд, која беше убиена од агент на ICE во Минеаполис оваа недела. Неколку победници, исто така, го искористија своето време на сцената за да ги поттикнат гледачите да покажат сочувство и разбирање, очигледен знак на поларизацијата на земјата.

Највисоките актерски признанија им припаднаа на Роуз Бирн, прогласена за најдобра актерка во мјузикл или комедија за нејзината работа како мајка на дете со педијатриско нарушување во исхраната во „Ако имав нозе, ќе те шутнев“, и на Тимоти Шаламет, кој ја доби наградата за најдобар актер во мјузикл или комедија за играње пинг-понг играч во „Марти Суприм“. Шаламет претходно беше номиниран четири пати без никогаш да победи.

„Татко ми всади во мене дух на благодарност додека растев“, рече Шаламет. „Секогаш биди благодарен за она што го имаш. Тоа ми овозможи да ја напуштам церемонијата во минатото со празни раце и со крената глава. Би лажел ако кажам дека тие моменти не го направија овој момент толку посладок.“

Вагнер Моура ја освои наградата за најдобар актер во драма за играње политички бегалец во „Тајниот агент“. „Ако траумата може да се пренесува низ генерациите, и вредностите можат“, рече Моура.

Ноа Вајл ја освои наградата за најдобар актер во ТВ драма за играње на енергичен доктор во „Пит“, додека Рија Сихорн ја освои наградата за најдобра актерка во ТВ драма за нејзината изведба како романописец кој се соочува со вонземски вирус во „Плурибус“. „Сакав да добијам рецепт за бета-блокатори, но не го направив тоа“, рече Сихорн. „Извини!“

Сет Роген од „Студиото“ беше прогласен за најдобар актер во ТВ комедија за неговата изведба како неисправен филмски извршен директор во серијата на ЕјплТВ. Џин Смарт ја освои наградата за најдобра актерка во ТВ комедија за нејзината работа како стендап комичар во „Хекови“, што ја одбележа нејзината трета победа на Златен глобус. „Што да кажам, јас сум алчна кучка“, се пошегува Смарт.

Мишел Вилијамс го освои својот трет Златен глобус, овој пат за најдобра актерка во категоријата ограничени серии, за нејзината изведба како терминално болна жена во „Умирање за секс“.

Теана Тејлор беше прогласена за најдобра споредна актерка за играње револуционерка во „Една битка по друга“, а Стелан Скарсгард ја освои наградата за најдобар спореден актер за неговата улога како емоционално оддалечен режисер во „Сентиментална вредност“. Тејлор одржа еден од најемотивните говори на вечерта. „До моите кафеави сестри и малите кафеави девојчиња што гледаат вечерва, нашата нежност не е пречка“, рече Тејлор. „Нашата длабочина не е премногу. На нашата светлина не ѝ треба дозвола да свети. Ние припаѓаме во секоја соба во која влегуваме. Нашите гласови се важни и нашите соништа заслужуваат простор“.

Покрај тоа што им беше доделена наградата за филм и телевизија, Глобусите за прв пат ги наградија и подкастите, доделувајќи ја главната награда на „Добро дружење со Ејми Полер“. „Не знам за доделување награди, но кога ќе го направат тоа како што треба, има смисла“, се пошегува Полер.

Стриминг сензацијата „KPop Demon Hunters“ освои две признанија, вклучувајќи ја наградата за најдобар анимиран филм и најдобра оригинална песна за својата химна „Golden“. А бразилскиот „The Secret Agent“ беше прогласен за најдобар меѓународен филм.