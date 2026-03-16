Мрачно комичниот трилер „Една битка по друга“ ја освои наградата за најдобар филм на доделувањето на наградите „Оскар“. Филмот триумфираше со шест златни статуетки, од вкупно 13 номинации и ги освои, освен за најдобар филм, и Оскарите за машка споредна улога, кој го доби Шон Пен, кастинг за Касандра Кулукундис, монтажа, како и наградите за најдобра режија и адаптирано сценарио, за Пол Томас Андерсон

„Ајде да пиеме мартини! Ова е прилично неверојатно“, рече режисерот Пол Томас Андерсон на сцената откако неговиот „Една битка по друга“ беше прогласен за добитник на главната награда.

Пред оваа година, Андерсон имаше 11 номинации за Оскар во кариерата и ниту една победа. Покрај наградата за најдобар филм, тој освои награда за најдобар режисер и најдобро адаптирано сценарио.

„Го напишав овој филм за моите деца да се извинам за нередот во домаќинството што го оставивме на овој свет“, рече Андерсон додека ја примаше наградата за сценарио. „Но, исто така, со охрабрување дека тие ќе бидат генерацијата што, се надеваме, ќе ни донесе малку здрав разум и пристојност.“

Шон Пен, кој игра опседнат воен офицер во „Една битка по друга“, го освои својот трет Оскар, но не беше меѓу публиката на театарот Долби и во негово име ја прими Киран Калкин.

Најмногу номинации на годинашните Оскари имаше филмот „Грешници“, вкупно 16, а доби четири „Оскари“, за најдобрата главна машка улога за Мајкл Б. Џордан, оригинално сценарио за Рајан Куглер, оригинална филмска музика и кинематографија.

„Стојам тука поради луѓето што дојдоа пред мене“, рече Џордан додека ги именуваше претходните црни добитници на Оскар, вклучувајќи ги Сидни Поатје, Дензел Вашингтон и Хали Бери. „Ќе продолжам да напредувам и ќе продолжам да бидам најдобрата верзија од себе“.

Отумн Дуралд Аркапо стана првата жена и прв црн кинематографер што ја освои наградата за кинематографија за „Грешници“.

Ирскиот актер Џеси Бакли ја доби наградата за најдобра актерка за играње на сопругата на Вилијам Шекспир, Агнес Хатавеј, во „Хамнет“. Филмот истражува како двојката се справува со смртта на нивниот 11-годишен син.

„Би сакала да го посветам ова на прекрасниот хаос на мајчиното срце“, рече Бакли.

75-годишната Ејми Мадиган беше прогласена за најдобра споредна актерка за нејзината улога како откачената тетка Гледис во хорор филмот „Оружја“. Таа го доби својот прв Оскар 40 години по првата номинација.

„Сентиментална вредност“, во режија на Јоаким Трир, победи во категоријата за најдобар меѓународен игран филм и е првиот норвешки филм што победи во оваа категорија по шест претходни номинации.

„К-поп ловци на демони“, кој стана глобален феномен, беше прогласен за најдобар анимиран филм. Неговата заводлива песна „Golden“ ја освои наградата за најдобра оригинална песна.

Среде прославата, Оскарите добија сериозен тон за да оддадат почит на две големи загуби во филмскиот свет – смртта на режисерите Роберт Редфорд и Роб Рајнер.

Били Кристал, ѕвездата на „Кога Хари ја запозна Сали“, рече дека филмовите на Рајнер, вклучувајќи ги „Неколку добри луѓе“ и „Ова е спинална тапкање“, ќе траат цел живот. На сцената му се придружија Деми Мур, Мег Рајан и други членови на екипата од класиците на Рајнер.

Барбра Стрејсенд, која играше со Редфорд во „Начинот на кој бевме“, го нарече брилијантен, суптилен актер и интелектуален каубој. Таа ги заврши своите забелешки пеејќи неколку стихови од добро познатата насловна песна на филмот.

Водителот Конан О’Брајан ги отвори свеченостите шегувајќи се дека му е чест да биде „последниот човечки водител“ на наградите во време кога Холивуд е загрижен за вештачката интелигенција што ќе ги преземе работните места.