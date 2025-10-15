сре, 15 октомври, 2025

Филипче: За една година власта направи долг од 1,86 милијарди евра

„Во последниве 14 месеци, државата се задолжи за над 1,86 милијарди евра – една милијарда од Унгарија, 836 милиони преку аукции на домашни хартии од вредност. Во најава се нови 950 милиони евра надворешно задолжување и 70 милиони од домашни банки. Светската банка веќе проектира дека јавниот долг ќе достигне 62,9 отсто од БДП, што не прави најзадолжена земја на Западен Балкан,“ изјави Филипче

МетаОд: Мета

-

Венко Филипче | Фото: СДСМ

Претседателот на СДСМ, д-р Венко Филипче, денес изјави дека до крајот на 2025 година според статистичките бројки во буџетот ќе недостигаат 1,4 милијарди евра.

На прес-конференција Филипче предупреди дека речиси сите податоци укажуваат на алармантна состојба во државата.

„Во последниве 14 месеци, државата се задолжи за над 1,86 милијарди евра – една милијарда од Унгарија, 836 милиони преку аукции на домашни хартии од вредност. Во најава се нови 950 милиони евра надворешно задолжување и 70 милиони од домашни банки. Светската банка веќе проектира дека јавниот долг ќе достигне 62,9 отсто од БДП, што не прави најзадолжена земја на Западен Балкан,“ изјави Филипче.

Според него, Владата манипулира со официјалните бројки, тврдејќи дека долгот е 61,7 отсто, и предупреди на дополнителен „скриен долг“ од приближно 700 милиони евра, кој се однесува на доспеани, но неплатени обврски, што ја загрозува ликвидноста на домашните компании.

Тој потенцира дека граѓаните во Македонија имаат најскап живот од сите држави во регионот.

„Не можеме да ја игнорираме инфлацијата. Владата се фали со –0,2 отсто месечна инфлација, користејќи споредби месец на месец, кои звучат убаво, но немаат никакво значење за потрошувачката кошница, за семејниот буџет, за плановите на бизнисите. Реалната годишна инфлација е околу 4 отсто, и таа се чувствува секој ден, имаме најскап живот од сите држави во регионот“, рече Филипче.

 

ПОВРЗАНО

Македонија

Тројца добитници на Нобеловата награда за економија за нивната работа на врската на иновациите, технологијата и одржливиот раст

Џоел Мокир, Филип Агион и Питер Ховит ја освоија Нобеловата награда за економија за 2025 година за нивната работа за тоа како иновациите и...
Повеќе
Економија

Наскоро ќе се оданочуваат и купувањата од странство под 22 евра, новите измени го таргетираат онлајн шопингот

Владата на РСМ го достави до Собранието Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност (ДДВ), со кој се предлага...
Повеќе

Најнови

Македонија

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

На само три дена пред локалните избори во Македонија, во рамки на својата балканска турнеја, претседателката на Европската комисија (ЕК) Урсула фон дер Лајен се сретна со премиерот Христијан Мицкоски, зад...
Повеќе
Македонија

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Во просториите на Агенцијата за национална безбедност (АНБ), денеска се одржала средба помеѓу директорот Бојан Христовски и директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс. Како што информираат во АНБ,...
Повеќе
Македонија

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари

На социјалните мрежи во општина Кичево кружат прислушувани материјали, во кои што се слуша глас за кој се вели дека е на градоначалникот на општината, Фатмир Дехари, со експлицитна, сексуална, коруптивна содржина, со...
Повеќе
Македонија

Уставниот суд ја отфрли иницијативата на Левица за Упатството на АВМУ

Уставниот суд на Република Северна Македонија не поведе постапка по иницијативата на политичката партија Левица за поништување на Упатството за радиодифузерите за локалните избори 2025 година донесено од Агенцијата за аудио...
Повеќе

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

На само три дена пред локалните избори во Македонија, во рамки на својата балканска турнеја, претседателката на Европската комисија (ЕК) Урсула фон дер Лајен се сретна со премиерот Христијан...

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари

Уставниот суд ја отфрли иницијативата на Левица за Упатството на АВМУ

Во Струга се руши спомен-куќата на писателот Владо Малески, авторот на македонската химна

МЕПСО доби грант од Француската агенција за развој од 600.000 евра за модернизација на мрежата

Филипче: За една година власта направи долг од 1,86 милијарди евра

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Мицкоски и Фон дер Лајен се сретнаа зад затворени врати

Директорот на Канцеларијата за безбедност на НАТО, Гејлен Нејс, во посета на АНБ

Вирален аудио материјал со сексуална и коруптивна содржина се поврзува со Фатмир Дехари