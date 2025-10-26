Филипче најави политички и кадровски промени во СДСМ по вториот круг од изборите

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, најави дека по завршувањето на вториот круг од локалните избори ќе следуваат политички и кадровски промени во раководството на партијата. Тој изјави дека резултатите од изборите се јасен показател за тоа каде партијата постигнала напредок, а каде треба да се направат промени и да се засили работата.

„Дозволете да најавам политички и кадровски промени во раководството, нели, после изборите – за што ќе бидете известени“, рече Филипче, додавајќи дека СДСМ веќе бележи раст во дел од општините, но има и слаби резултати, особено во скопските општини.

„Јас лани ја затекнав партијата во навистина тешка и лоша состојба, после пораз со разлика од 300.000 гласови. Во изминатата година и пол интензивно работев во сите општински организации, со илјадници наши членови – директни контакти, средби и состаноци“, изјави Филипче.

Тој нагласи дека во повеќе општини бројот на гласови е зголемен за 40 до 50 проценти, а некаде е дури и дуплиран во споредба со минатогодишните избори.

„Тоа покажува дека вложената работа дала резултати. Од друга страна, има општини каде што тоа не се случи – тука мислам на скопските општини“, додаде тој.

Според Филипче, изборите се добар показател за тоа како СДСМ треба да се постави во наредниот период и кои промени се потребни во пристапот.

„Очигледно е дека е потребна интензивна работа, особено во тие општини каде што не го постигнавме посакуваниот резултат“, изјави претседателот на СДСМ.