нед, 26 октомври, 2025

Филипче најави политички и кадровски промени во СДСМ по вториот круг од изборите

Лидерот на опозицијата, Венко Филипче, оцени дека изборните резултати се реален показател за напредокот во дел од општините, но и за потребата од промени таму каде што поддршката останала слаба

МетаОд: Мета

-

Според Венко Филипче, во скопските општини резултатите на СДСМ не се задоволителни | Фото: СДСМ

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче, најави дека по завршувањето на вториот круг од локалните избори ќе следуваат политички и кадровски промени во раководството на партијата. Тој изјави дека резултатите од изборите се јасен показател за тоа каде партијата постигнала напредок, а каде треба да се направат промени и да се засили работата.

„Дозволете да најавам политички и кадровски промени во раководството, нели, после изборите – за што ќе бидете известени“, рече Филипче, додавајќи дека СДСМ веќе бележи раст во дел од општините, но има и слаби резултати, особено во скопските општини.

„Јас лани ја затекнав партијата во навистина тешка и лоша состојба, после пораз со разлика од 300.000 гласови. Во изминатата година и пол интензивно работев во сите општински организации, со илјадници наши членови – директни контакти, средби и состаноци“, изјави Филипче.

Тој нагласи дека во повеќе општини бројот на гласови е зголемен за 40 до 50 проценти, а некаде е дури и дуплиран во споредба со минатогодишните избори.

„Тоа покажува дека вложената работа дала резултати. Од друга страна, има општини каде што тоа не се случи – тука мислам на скопските општини“, додаде тој.

Според Филипче, изборите се добар показател за тоа како СДСМ треба да се постави во наредниот период и кои промени се потребни во пристапот.

„Очигледно е дека е потребна интензивна работа, особено во тие општини каде што не го постигнавме посакуваниот резултат“, изјави претседателот на СДСМ.

ПОВРЗАНО

Македонија

Независниот кандидат за градоначалник на Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката

Независниот кандидат за градоначалник на Општината Македонски Брод, Милосим Војнески, се повлече од трката по првиот изборен круг. Војнески, кој заедно со кандидатот на...
Повеќе
Визуелизации

Пребирливи центарци – големи разлики во гласовите за градоначалник и за Совет

Општината Центар е една од 33 општини, каде што градоначалникот ќе биде избран во вториот круг на локалните избори кои ќе се одржат на...
Повеќе

Најнови

Македонија

Битолчанка осомничена дека продавала марихуана, обвинителството побара притвор

Јавното обвинителство во Битола поведе истрага против 33-годишна битолчанка осомничена за продолжено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги. Таа во текот на изминатите месеци, според обвинителството, продавала...
Повеќе
Подглавна секција

Откако се вратил од Хрватска го уапсиле под сомнение дека ограбил две филијали за брзи кредити

Обвинителството поведе истрага против 25-годишен скопјанец кој во август годинава со закана со пиштол ограбил две филијали на фирма за брзи кредити, едната во ГТЦ и другата во Старата скопска чаршија....
Повеќе
Балкан

По трагедијата во Ново Место, оставки на министрите за правда и внатрешни работи на Словенија

По трагичниот инцидент во кој животот го загуби татко што се обидел да го заштити својот син пред локал во Ново Место, словенечкиот премиер Роберт Голоб денеска свика итен кризен состанок...
Повеќе
Подглавна секција

Анти-ЕУ наративите носат неточни епитети за фашизам и нацизам

Наративот кој ги прикажува ЕУ и НАТО како „нацисти“ или „фашисти“ е присутен веќе подолго време, особено во руската и проруската пропаганда, пишува Вистиномер. По 2014 година и анексијата на Крим,...
Повеќе

Битолчанка осомничена дека продавала марихуана, обвинителството побара притвор

Јавното обвинителство во Битола поведе истрага против 33-годишна битолчанка осомничена за продолжено кривично дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги. Таа во текот на изминатите месеци, според...

Откако се вратил од Хрватска го уапсиле под сомнение дека ограбил две филијали за брзи кредити

По трагедијата во Ново Место, оставки на министрите за правда и внатрешни работи на Словенија

Анти-ЕУ наративите носат неточни епитети за фашизам и нацизам

Трамп најави можно трговско примирје со Кина по успешните првични разговори во Куала Лумпур

Филипче најави политички и кадровски промени во СДСМ по вториот круг од изборите

Уапсени осомничени за кражбата на скапоцен накит од Лувр, потврди обвинителството во Париз

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Битолчанка осомничена дека продавала марихуана, обвинителството побара притвор

Откако се вратил од Хрватска го уапсиле под сомнение дека ограбил две филијали за брзи кредити

По трагедијата во Ново Место, оставки на министрите за правда и внатрешни работи на Словенија