Да беше Гоце Делчев жив сигурно ќе се бореше против против оваа криминална група на власт на чело со лажниот патриот и шеф на таа криминална група Христијан Мицкоски, рече денеска во изјава за медиумите, претседателот на СДСМ, Венко Филипче. На денот на одбележувањето на годишнината од смртта на Гоце Делчев, Филипче кажа дека за жал неговото име се злоупотребува од ВМРО, организацијата, која како што рече, се претставува како негов „наследник“.

„Гоце Делчев се бореше против неправда и туѓинска власт. Денешното ВМРО се бори за тендери, заштита на криминалци и за бугарски пасоши во џебовите. Гоце Делчев се бореше за слободна и праведна Македонија. Денешното ВМРО ја претвори државата во плен, а граѓаните во заложници на својата корупција и власт. Ако Гоце Делчев денес беше жив, би се срамел од оние што се повикуваат на неговото име додека уништуваат сè за што тој се бореше. Тој лично би се борел против Мицкоски, против оваа денешна криминална група ВМРО и сè она што тие го претставуваат“, рече Филипче.