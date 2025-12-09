Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) денеска најави дека ќе организира граѓанска иницијатива, која ќе вклучува онлајн петиција против, како што наведе претседателот Венко Филипче, опасните и штетни политики на Владата на ВМРО-ДПМНЕ поврзани со можен прием на мигранти во земјата.

Според лидерот на опозицијата, станува збор за „антидржавно и антинационално однесување“ на владејачката ВМРО-ДПМНЕ.

„Мора да кажеме одлучно не. Ги повикувам граѓаните да нè поддржат и да ни помогнат да го спречиме ова антидржавно и антинационално однесување на т.н. патриотска влада на ВМРО ДПМНЕ“, порача Филипче.

Тој нагласи дека Македонија не смее да дозволи да стане периферија на Европа и предупреди дека ако Владата го игнорира ова предупредување, ќе следат уште посилни чекори во интерес на заштита на државата, безбедноста и иднината на македонските граѓани.

Филипче го отвори и прашањето дали зад тајните договори на владата се крие целта мигрантите да станат нова гласачка машинерија на ВМРО-ДПМНЕ на следните избори. Тој јавно праша дали може да очекуваме дека на мигрантите ќе им бидат дадени македонски пасоши.

Инаку, британските медиуми во петокот објавија дека Македонија започнала формални преговори со Британија за прифаќање на мигранти. Според информациите на тамошните медиуми, станува збор за лица на кои им е одбиено барањето за азил во Велика Британија. Планот наводно предвидувал Британија да ѝ плаќа на Македонија за секој мигрант што ќе го прифати, како и да вложува во земјата преку инвестиции и поддршка за нејзината безбедност, особено во контекст на руското влијание во регионот. Според написите, мигрантите ќе можат да добијат азил во Македонија или да аплицираат за работни визи во сектори каде има недостиг на работна сила. Тие немало да бидат сместени во центри, туку би имале слобода да ја напуштат земјата кога сакаат.

По објавата Британската амбасада во земјава јавно реагираше со соопштение во кое потврдија дека соработуваат со македонската влада за справување со проблемот со нелегалната миграција.

Од македонската влада сè уште нема официјална реакција.