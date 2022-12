ФИФА, одлучи финалниот меч и натпреварот за третото место на Светското првенство да започнат со едноминутно молчење за да му оддадат почит српскиот поранешен играч и менаџер Синиша Михајловиќ, кој почина во болница во Рим на 53-годишна возраст поради леукемија од која боледуваше од 2019 година.

За време на Легендс купот кој се одржува во Доха играчите меѓу кои беа Гути, Снајдер, Матераци и други на своите дресови напишаа „Синиша 11“,

FIFA President Gianni Infantino and FIFA Legends came together in Doha this evening to pay their respects to Siniša Mihajlović, who passed away today at the age of 53.

— FIFA.com (@FIFAcom) December 16, 2022