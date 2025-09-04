Фестивалот Вртешка на Плачковица собра над 50 млади уметници и креативци од регионот

Четвртото издание на фестивалот ВИА – Вртешка Интердисциплинарни Активности 2025, собра над 50 млади уметници и креативци од Македонија и регионот во планинарскиот дом Вртешка, Плачковица, каде уметниците ги прикажуваа своите дела пред поширока публика.

Беа организирани уметнички изложби на млади талентирани автори поставени низ природата и селото, театарски претстави претстави под отворено небо, филмски проекции, концерти и креативни работилници преку кои младите уметници и креативци создадоа автентично искуство заедно со публиката.

Централен проект беше современата адаптација на „Сон на летната ноќ“ од Шекспир, која беше главен перформанс на завршната вечер од фестивалот, а на театарската програма под отворено небо се изведоа и „Добри Луѓе“ во режија на Тамара Стојаноска, „Којзнае Зошто“ според Достоевски во режија на Дамјан Читкушев. По изложбите, филмовите и претставите, вечерната програма продолжуваше со концерти и музички настапи на бендовите Трето Колено, Сиото Џез и Next to Silence, како и специјална музичка селекција на диџејот ЈанкоПетелЈаваше.