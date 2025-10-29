Фестивалот „Прво, па женско“ ќе се одржува на 30 октомври, на 1 и на 15 ноември

Фестивалот за феминистичка култура и акција „Прво, па женско“ го најавува враќањето на својата QUEER програма која, во рамки на тринаесеттото издание на фестивалот, ќе вклучи изложби, разговори, работилници и перформанси посветени на локалната и регионалната квир културна сцена.

Тридневната програма ќе се реализира на 30 октомври, 1 ноември и 15 ноември на повеќе локации низ Скопје, а е посветена на истражување на можностите за културна автономија и заедничко делување на локалната квир заедница, со акцент на лезбејските и трансфеминистичките перспективи.

„Сите сме соучесници во ослободувањето од системите што нѐ гушат, сите имаме своја улога, а совршени сојузници – истомисленици не постојат. Токму нашата разнообразност и политичка волја се наши клучни предности и она што најмногу ги плаши оние што сакаат да нѐ држат конформирани и послушни“, вели кураторката на програмата Душица Лазова, која истакнува дека квир просторот не е даден – тој се создава, се освојува и се брани.

QUEER програмата отвора со изложбата „Историјата на собирите на ЛГБТИК+ жените од регионот“ на ЛГБТИК+ Архивата „Аркадија“ од Србија, во КСП Центар – Јадро на 30 октомври од 20 часот. Архивските фотографии ги документираат регионалните собирања на лезбејки, бисексуални и квир жени од 1990-тите до денес и ја репозиционираат историјата на лезбејскиот активизам како дел од колективната културна меморија во регионот.

По отворањето следи трансгенерациски разговор со активист(к)и од регионот за формите на самоорганизирање, ку лтурната продукција и заедничките простори на отпор.

На 1 ноември од 11:00 часот во кафе-бар „Љубов“, мултидисциплинарната уметница Клелија Живковиќ ќе одржи работилница за креативно интервенрање на текстил „Работа со раце (wink): Задоволството како отпор“. Работилницата е инспирирана од идејата за queer joy – радоста како политичка практика и телесна автономија.

Истата вечер, 1 ноември од 21 часот, во Љубов следува Дрег кабаре шоу со Лазарус, Падре Долоросо, Один и ем-си Чичо – во продукција на „Бучкуруж“, платформа која ја истражува родовата субверзија, телесната политика и квир сценската култура.

Перформансот го реинтерпретира наследството на кабарето како простор на ангажиран отпор, политичка сатира и телесно задоволство. Програмата завршува на 15 ноември во 20 часот во Јавна соба со проекција на документарниот филм „Лезбија“ (Lesvia, 2024) на режисерката Цели Хаџидимитриу.